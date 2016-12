55 MILLIONS DE PÉTARDS SAISIS EN 2016 Des chiffres explosifs

Par Massiva ZEHRAOUI -

Pas moins de 55 millions de pétards ont été saisis par les services des douanes selon l'inspecteur général des douanes algériennes, Henad Rezki qui s'exprimait lors d'une rencontre organisée par la Protection civile.

Selon lui, Les services des douanes ont saisi 55 millions d'unités et de pétards et enregistré 120 infractions d'importation illégale de ces produits durant l'année 2016. Ces chiffres appellent à plusieurs questionnements. Qui importe ces produits pyrotechniques? La justice a-t-elle été saisie? Les auteurs ont-ils été punis? Cela étant, le Mawlid Ennabaoui s'annonce moins explosif. Afin de limiter les conséquences néfastes qui découlent de l'usage des pétards,une très large campagne de sensibilisation a été menée ces dernières semaines. Dans ce sens une conférence de presse a été organisée hier au centre d'information CNI de la Protection civile à Alger. Avec la participation de l'Association nationale de sensibilisation et prévention des brûlures (Anspb), ainsi que les différents responsables de la Protection civile, la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale et les services des douanes algériennes. Les différents intervenants se sont accordés à mettre l'accent sur l'importance de la mobilisation et l'implication de la société civile pour lutter contre ce fléau qui ne cesse de croître d'année en année. Et pour cela ils appellent tous les citoyens, plus particulièrement les parents, à s'impliquer davantage, et ce en boycottant ces produits pourtant prohibés. La présidente de l'Association nationale de sensibilisation et prévention des brûlures Dr Meriem Bahloul a ainsi estimé qu'il est impératif de responsabiliser les parents sur la question étant donné que les enfants sont les plus touchés par les conséquences de l'utilisation de ces produits. Elle a expliqué que le plus grand danger outre le cancer de la peau ou autres, est de ne pas savoir la vraie composante de ces produits. «Ces produits sont à bannir, nous n'en avons pas besoin pour célébrer une fête religieuse» a-t-elle ajouté. Le chef de la direction des statistiques et de l'information à la direction générale de la Protection civile, le lieutenant-colonel Farouk Achour, a déclaré que durant l'année 2015, pas moins de 2361 interventions liées aux produits pyrotechniques ont été menées dans des incidents survenus lors de l'utilisation de pétards dans des incidents survenus lors de l'utilisation de pétards contre 1 983 interventions en 2015. Il a aussi ajouté que pour cette période, tous les moyens matériels et humains sont mis en place afin de répondre à toutes les demandes des citoyens. M.Achour a par ailleurs, indiqué que cette campagne de sensibilisation vise particulièrement à toucher les parents et les enfants. Selon lui, les parents ne devraient pas acheter ce genre de produits à des enfants qui ne sont généralement pas conscients des dangers que peut impliquer leur usage. S'agissant de la prohibition de ces produits sur le marché, le chef de la Sûreté nationale, Madjid Saâdi, a rappelé que le décret 63-291 du 2 août 1963 interdit la fabrication, l'importation et la vente, sur le territoire national, des pétards et de tous articles pyrotechniques. Il a souligné que les services de la police ont effectué au 6 du mois en cours, 350 interventions visant à interdire la vente de ces produits. L'opération s'est soldée par la saisie de «près de 4 millions d'unités», a-t-il ajouté. Les intervenants ont par ailleurs sollicité les médias qui d'après eux jouent un rôle majeur dans la propagation de cette campagne, afin d'éveiller les consciences. et que le seul moyen de contrer ce fléau est d'unir les forces des citoyens avec tous les acteurs concernés par cette question