1ER FORUM AFRICAIN D'INVESTISSEMENT ET D'AFFAIRES EN ALGÉRIE Réunion entre l'Arpt et les Autorités de régulation du Mali et du Niger

En marge des travaux du premier Forum africain d'investissement et d'affaires en Algérie, une rencontre a été tenue le 5 décembre dernier, au siège de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunication (Arpt). Elle a regroupé le président, les membres du conseil et le directeur général de cette institution avec leurs homologues des instances de régulation de deux pays, à savoir le Mali et le Niger.

Lors de cette rencontre, le président de l'Arpt, Mohamed Ahmed Nacer, a fait une brève allocution dans laquelle il est revenu sur l'historique de l'institution et sur l'importance de sa mission dans un secteur économique aussi névralgique que celui de la Poste et des Technologies de l'information de la communication. Il y a exprimé la volonté de l'Arpt de promouvoir les échanges avec d'autres régulateurs du continent.

Il a été procédé, par ailleurs, à une présentation de l'Arpt, notamment son assise juridique, son rôle et ses missions, ses organes et ses structures, ainsi que son fonctionnement. Une description des différents segments des marchés de la poste et des télécommunications, ainsi que les principaux indicateurs y afférents ont également été présentés à l'attention de la délégation. Un débat s'ensuivit au terme de cette présentation. A signaler enfin que les dirigeants des deux instances africaines de régulation ont exprimé leur volonté d'approfondir la relation de travail avec l'Arpt et de renforcer, par là même, la coopération et les échanges d'expertise en matière de régulation.