AHMED GAÏD SALAH À BLIDA "L'ANP est une armée républicaine"

Le chef d'état-major a prononcé une allocution d'orientation.

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a rappelé jeudi à Blida les missions constitutionnelles de l'ANP, en tant qu'«armée républicaine» ayant pour «seul objectif de servir l'Algérie et uniquement l'Algérie», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors d'une visite de travail et d'inspection en 1ère Région militaire, le chef d'état-major a prononcé une allocution d'orientation suivie, via visioconférence, par les éléments des unités de la Région, à travers laquelle il a «rappelé l'importance de cette rencontre qui coïncide avec le début de l'année d'instruction, de formation et de préparation 2016-2017, au regard de la grande importance qu'attache le Haut Commandement à la préparation au combat des forces armées», précise la même source. «L'ANP est une armée républicaine, fidèle au serment, à la ferme abnégation et dévouement, qui attache à ces valeurs leur véritable sens, et les imprègne dans les esprits et les âmes de ses éléments, au service de l'Algérie et uniquement l'Algérie, une armée cernant parfaitement ses responsabilités et prérogatives, qui adopte une stratégie à long terme, aux approches graduelles et rationnelles, aux objectifs profonds, aux repères clairs et à une vision perspicace», a-t-il souligné. Cette stratégie, a-t-il affirmé, «a prouvé son efficacité sur le terrain, car nous, au sein de l'ANP, privilégions l'acte à la parole, oui nous privilégions l'acte à la parole, et nous sommes aujourd'hui, grâce à Allah le Tout-Puissant, et grâce à cette ligne droite de conduite, capables de sauvegarder notre Patrie et faire face à toute menace quelle qu'en soient l'ampleur et l'origine». «Dans ce contexte, j'ai déjà confirmé à plusieurs occasions que l'ANP digne héritière de l'Armée de Libération nationale (ALN) accomplit ses missions conformément à la Constitution et suivant les orientations de Son Excellence Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et demeurera à jamais, en accomplissant son devoir national, fidèle aux valeurs du serment prêté devant Dieu, devant le peuple et devant l'Histoire.» Le vice-ministre de la Défense nationale a assuré, également, que l'ANP «a misé, et le demeure toujours, sur l'unité du peuple algérien avec son armée, et c'est ce qui est démontré à travers le soutien et le rassemblement des fidèles fils du peuple algérien autour de leur armée, en accomplissant ses missions». Pour le chef d'état-major, «c'est une noble responsabilité, autant que nous la jugeons du ressort de nos principales responsabilités, autant que nous la considérons fondamentalement le legs des martyrs, pour nous et pour tous les fidèles de l'Algérie, nécessitant sa perpétuelle préservation et sa sauvegarde». «Tel est le fondement du sens de citoyenneté, en soutenant et en se rassemblant autour de leur armée qui poursuit l'accomplissement de ses missions assignées, et dont elle a prêté serment devant Dieu de mener avec fidélité, abnégation et dévouement», a-t-il fait valoir.