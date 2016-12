DIRECTEUR GÉNÉRAL DE OOREDOO ALGÉRIE M.Hendrik Kasteel rencontre les médias nationaux

Poursuivant son engagement aux côtés de la presse algérienne instauré depuis plusieurs années, Ooredoo confirme ce partenariat solide en organisant un dîner convivial, qui a réuni M.Hendrik Kasteel, Directeur Général de Ooredoo avec les représentants des médias nationaux le mercredi 7 décembre 2016 à Alger. Ce dîner a permis au premier responsable de l'entreprise de rencontrer l'ensemble des partenaires de Ooredoo du secteur des médias et de la communication. Dans son discours de bienvenue, M.Kasteel a tenu en premier lieu à saluer la diversité et la richesse du paysage médiatique algérien avec sa composante publique et privée, en mettant l'accent sur le solide partenariat qui lie Ooredoo à la presse nationale. Le directeur général rappellera à ce propos, les nombreuses initiatives entreprises par Ooredoo, en direction des médias telles que le concours journalistique Média Star qui a célébré cette année 2016 sa dixième édition et les activités du Club de presse Ooredoo qui a organisé une soixantaine de formations au profit des professionnels du secteur de la communication. Dans son message aux partenaires, M.Hendrik Kasteel, a notamment déclaré: «Nous sommes conscients à Ooredoo de la richesse du paysage médiatique algérien qui constitue un atout considérable et une force majeure dans la vie publique. Cette force hisse les médias au rang de partenaire de choix avec lequel nous tenons à consolider continuellement nos liens dans un cadre de respect mutuel.». Et d'ajouter: «Au fil des années, Ooredoo a réussi à se positionner en tant qu'innovateur technologique en mettant le client au coeur de ses préoccupations et en lui apportant régulièrement des services à la pointe de la technologie et un réseau performant.» Par ailleurs, le Directeur général est revenu sur le lancement des services 4G de Ooredoo qui ouvre des perspectives prometteuses pour l'émergence d'une industrie économique numérique algérienne et encourager un contenu «Made in Algeria». Saisissant l'opportunité de cette rencontre, le Directeur général de Ooredoo a échangé avec les professionnels des médias sur les différentes questions relatives au secteur des télécommunications et est revenu notamment sur la stratégie de développement de Ooredoo visant à insuffler une nouvelle dynamique à l'activité technologique et digitale de l'entreprise en réitérant la détermination de Ooredoo à renforcer son rôle d'acteur engagé dans le développement du secteur national des TIC. Ce dîner convivial a été l'occasion aussi pour M.Hendrik Kasteel de présenter ses voeux chaleureux de réussite à l'ensemble de la famille de la presse algérienne et de promettre que d'autres rencontres seront organisées à l'avenir.



Bio-express de M.Hendrik Kasteel

Hendrik Kasteel a été nommé Directeur Général de Ooredoo Algérie en Septembre 2016.

De nationalité néerlandaise et cumulant plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications, il a exercé de hautes responsabilités dans plusieurs compagnies internationales à travers l'Europe.

Il a débuté sa carrière au sein de Ben Netherlands BV, l'opérateur mobile qui a connu la plus grande croissance dans le marché néerlandais où il a occupé plusieurs postes de responsabilité.

Avant de rejoindre Ooredoo, il exerça de hautes fonctions au sein du leader allemand des télécoms Deutsche Telekom, plus connu sous la marque «.T...». Il a été Directeur général d'Euronet Communications BV, filiale de Deutsche Telekom, spécialisée dans la fourniture de services de téléphonie fixe, mobile et Internet.

M.Kasteel a également exercé au sein de T-Mobile aux Pays-Bas, en Autriche et en Croatie où il était membre du Comité exécutif et responsable du pôle Commercial et Marketing.

M.Hendrik Kasteel est titulaire d'un MBA de l'IMD (Institut International de Gestion) de Lausanne (Suisse). Il est aussi diplômé de plusieurs grandes universités internationales.

Polyglotte, il maîtrise notamment le néerlandais, l'anglais, l'allemand et le français.

Agé de 46 ans, M.Kasteel est marié et père de 3 enfants.