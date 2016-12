IL A ÉTÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'EX-RTA Mounir Youcef Mahi décède à 83 ans

L'ancien directeur général de l'ex-Radio et Télévision algériennes (RTA), Mounir Youcef Mahi, est décédé jeudi à Oran à l'âge de 83 ans, a-t-on appris auprès de sa famille. Le défunt avait occupé plusieurs postes de responsabilité durant sa carrière professionnelle, dont celui de DG de l'ex-RTA de 1963 à 1965 et de l'Agence nationale d'édition et de publicité (Anep). Ancien moudjahid, le défunt a été également député à l'Assemblée populaire nationale (APN) pour deux mandats dans les années 1980. L'enterrement a eu lieu hier après la prière du vendredi au cimetière de Aïn El Beida à Oran. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, Hamid Grine, a adressé un message à la famille du défunt dans lequel il a exprimé ses «condoléances les plus attristées», l'assurant de «sa profonde sympathie».