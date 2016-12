SOUS LE HAUT PATRONAGE DE HAMID GRINE Les 10es Journées de la communication s'ouvrent demain

Les 10è Journées de la communication publicitaire, s'ouvrent demain, dimanche,11 et 12 décembre, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de la Communication, à l'hôtel El Aurassi. C'est un espace où les professionnels sont attendus pour partager leurs expériences, leur savoir-faire et échanger leurs points de vue avec les experts, et ce dans le souci de voir clair dans ce marché publicitaire où le consommateur ne se contente plus d'acheter, mais il juge, conseille, commente ou recommande à la fois puisque lui-même est source d'informations et producteur de ces dernières. Pour Rachid Hessas, directeur de RH. International communication, «il faudrait favoriser plus les marques que les stars. Nous n'avons rien contre les stars, mais dans la Pub en tant qu'agent économique, elle permet d'atteindre les objectifs et d'autre part lire les évolutions d'une société.» Enfin, on saura par ailleurs que près de 4000 agences de communication animent ce secteur, parmi celles-ci, 70 à 82% géreraient le marché publicitaire, alors l'Anep ne serait qu'à 20%. C'est dire que l'automobile, la téléphonie, l'agroalimentaire se trouveraient entre les mains des agences privées qui brassent donc ainsi près de 80% du marché publicitaire. Le rendez-vous de demain est une parfaite occasion pour nous éclairer un peu plus sur l'état des lieux.