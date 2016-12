PÉTROCHIMIE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES Les deux chantiers vitaux de Sonatrach

Par Abdellah BOURIM -

La Compagnie nationale des hydrocarbures s'est engagée dans la bataille de la pétrochimie et de l'énergie renouvelable.

La Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach entame des discussions avec des partenaires internationaux pour la réalisation de cinq nouveaux projets pétrochimiques, a annoncé la compagnie. Il s'agit du projet de complexe de craqueur éthane et GPL avec une capacité de production d'un million de tonnes d'éthylène, le projet de complexe de PDH PP d'une capacité de 600.000 tonnes, un projet de complexe de méthanol et dérivés d'une capacité d'un million de tonnes et deux autres projets concernant le complexe de caoutchouc synthétique ainsi que le projet de complexe de pneus de cinq millions d'unités.

Une fois réalisés, ces projets participeront à la croissance du PIB résultant de la diminution des importations en la matière et contribuer également à garantir l'équilibre financier de Sonatrach, très affectée par la chute brutale des cours du pétrole sur le marché international. La Compagnie nationale des hydrocarbures a donc adopté une nouvelle stratégie portant sur l'investissement dans de nouvelles filières d'activités, en particulier la pétrochimie et l'énergie renouvelable, pour augmenter et diversifier sa production énergétique comme seule alternative pour échapper à cette situation difficile.

Depuis le début de l'année 2016, de nombreux projets d'investissement ont été lancés par Sonatrach dans la perspective de maintenir son équilibre. Amine Mazouzi président-directeur général de Sonatrach a souligné que le groupe a lancé, dans le même domaine, trois projets en effort propre dont le premier concerne le projet de réhabilitation de l'unité Ethylène du complexe pétrochimique de Skikda pour produire 120.000 tonnes par an d'éthylène.

Les deux autres contrats de réalisation d'un complexe de production de méthyl tert-butyl éther (Mtbe) d'une capacité de 200.000 tonnes/an et du projet de complexe de alkyl linéaire de benzène (LAB) d'une capacité de 100.000 tonnes/an seront signés en décembre en cours et janvier prochain respectivement. Ces projets structurants pour la compagnie sont le Revamping des satellites sud de Hassi Messaoud qui devrait apporter jusqu'à deux millions de tonnes de pétrole par an en plus à partir de 2019. Il s'agit également de la reprise du Revamping de la raffinerie d'Alger et du Boosting 3 de Hassi R'mel, dont le contrat a été signé mercredi, et qui apportera plus de 400 milliards de m3 de gaz. En matière de raffinage, Sonatrach a lancé un programme de réalisation de quatre raffineries d'une capacité de cinq millions de tonnes chacune et situées à Hassi Messaoud, Tiaret, Skikda et Arzew. Pour l'optimisation et la valorisation des produits issus de la raffinerie de Skikda, deux autres projets sont lancés, à savoir le complexe de cracking du fuel d'une capacité de 4,5 millions de tonnes pour la maximisation de la production du gasoil et deux complexes de reforming de Naphtal d'une capacité globale de 3,4 millions de tonnes pour la maximisation de la production des essences. Aussi, la mise en service des projets de réhabilitation des raffineries de Skikda et d'Arzew a permis la réduction des importations de gasoil et d'essence de l'ordre d'un milliard de dollars.

En effet, la réalisation de l'ensemble des projets faits par Sonatrach au cours de l'année 2016, portera la capacité de raffinage du groupe à 50 millions de tonnes et permettra de couvrir les besoins du marché national en produits pétroliers à l'horizon 2040, selon le président-directeur général du groupe. Par ailleurs, la Compagnie nationale des hydrocarbures a également exprimé ses ambitions d'aller vers la diversification des sources d'énergie pour l'exploitation interne et de dégager des quantités supplémentaires à la vente.

Dans le cadre de la mise en place de son programme énergétique, la Compagnie nationale des hydrocarbures a dévoilé sa nouvelle feuille de route pour le développement des énergies renouvelables. Un programme en phase d'élaboration par un groupe de travail composé d'une équipe pluridisciplinaire de Sonatrach. Elle s'est engagée également dans la bataille de l'énergie renouvelable, avec la réalisation d'un projet d'une centrale électrique photovoltaïque de 10 MW qui est en cours de développement en partenariat avec ENI avec comme objectif de tirer profit du potentiel solaire important de la région pour alimenter les installations du champ de BRN en générant 20 GWH/an d'énergie électrique.