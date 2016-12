TIZI OUZOU Mohamed Aïssa promeut la tarika Rahmania

Par Aomar MOHELLEBI -

Le ministre dit impliquer les zaouïas pour protéger le peuple algérien de attaques sectaires.

Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Waqfs continue de promouvoir l'importance de la tarika Rahmania pour faire notamment face aux tentatives des sectes religieuses extrémistes de s'introduire en Algérie. Jeudi dernier encore, profitant de sa présence dans la wilaya de Tizi Ouzou, Mohamed Aïssa n'a pas raté cette occasion pour affirmer que de par ses fondements, ses principes, ses ulémas et son ancrage social important, la tarika Rahmania, en collaboration avec d'autres zaouïas, a le pouvoir de repousser l'intrusion des sectes religieuses extrémistes qui tentent de s'introduire dans notre pays. Mohamed Aïssa a indiqué en outre que grâce à la vigilance de toutes les forces vives de la nation, des tentatives de déstabilisation à travers l'encouragement des luttes sectaires ont été déjouées par le ministère des Affaires religieuses. «Le ministère des Affaires religieuses et des Waqfs conjuguera tous les efforts et impliquera tous ses partenaires, notamment les zaouïas, pour protéger le peuple algérien de ces attaques», a ajouté Mohamed Aïssa. Ce dernier a fait le déplacement jusqu'à la commune de Bounouh (daïra de Boghni), à une soixantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou afin de présider la cérémonie d'ouverture du séminaire national sur le rôle des zaouïas dans le renforcement des valeurs de l'islam. Un séminaire dont l'un des objectifs consiste en la préservation du référent religieux national.

«Le père du soufisme algérien,Mohammed Ben Abderrahmane, avait consacré toute sa vie à l'éducation de ses concitoyens à Alger et à Tizi Ouzou, sa terre natale, sur les valeurs ancestrales de notre religion.

Ce sont les valeurs et les principes de cette tarika que nous a légué ce grand soufi et dont les fondements ont parcouru le monde entier que nous devons réactualiser et transmettre aux nouvelles générations pour leur éviter les dérives et les tentatives de récupération à travers les réseaux sociaux et les nouvelles technologies», a déclaré Mohamed Aïssa.

Le rôle que doivent jouer les zaouîas dans la transmission d'une éducation saine basée sur les valeurs de l'islam à la jeunesse a été également mis en avant par Mohamed Aïssa. Le même responsable a indiqué que les centres culturels islamiques devraient élargir leur programme à la création de troupes théâtrales, les projections de films patriotiques, l'organisation de rencontres scientifiques et d'activités de divertissement en faveur des enfants, tout en incluant l'aspect religieux et éducatif.

Mohamed Aïssa a pris l'engagement «de financer toutes les actions que proposeront les animateurs et qui iront à la politique de préservation de la société des invasions sectaires» tout en invitant les chargés des centres culturels islamiques d'élaborer un programme d'action pour l'année 2017 et des programmes de courte durée pour chacun des trois trimestres de cette même année.

Notons enfin que le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs a profité de sa présence dans la wilaya de Tizi Ouzou pour procéder à l'inauguration de la nouvelle mosquée du centre-ville de Tizi Ouzou, qui porte désormais le nom de' «El Khoulafa Errachidine».