IL VEUT RÉDUIRE LA CONSOMMATION DU SEL ET DU SUCRE Belaïb s'intéresse à la santé des citoyens

Par Nadia BENAKLI -

«Le département compte interdire la promotion des produits nocifs à la santé du citoyen, a affirmé le premier responsable du secteur.

Il se préoccupe de la santé des citoyens. Le département du commerce veut réduire la consommation du sucre et du sel jugée excessive. «Des mesures ont été prises pour réduire la consommation excessive» de sucre, de sel et des matières grasses dans l'alimentation à travers la promulgation prochaine d'un décret exécutif portant limitation du taux de sucre dans le café et d'une décision interministérielle qui permet au citoyen d'avoir les informations nécessaires sur le produit alimentaire», a indiqué jeudi dernier le premier responsable du secteur. Bakhti Belaïb qui répondait à une question d'un sénateur, a précisé qu'un groupe de travail mixte a été mis en place au niveau du ministère du Commerce regroupant des représentants des ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Industrie ainsi que des représentants d'associations de protection du consommateur et des professionnels du secteur qui conviendront des mesures nécessaires à prendre à cet effet. Selon le ministre, les partenaires comptent conjuguer les efforts pour prendre en charge ce dossier en tenant compte notamment de la diversité des produits alimentaires, de leurs composants et de l'adaptabilité des industries agroalimentaires aux nouvelles mesures. Poursuivant dans ce sens, il a fait savoir qu'un décret exécutif (adopté par le gouvernement) a été élaboré, fixant les types de café et les conditions de sa mise en vente et qui prévoit essentiellement la réduction du taux de sucre dans la composition de ce produit de 5 à 3%. M.Belaïb a ajouté que son département a élaboré avec les ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Industrie une décision fixant les modalités applicables sur l'étiquette du produit pour orienter le consommateur sur les valeurs nutritionnelles de l'aliment, notamment le taux de sucre, de sel et des matières grasses. «Le but est également d'encourager le respect des règles d'une alimentation saine et de s'assurer que l'étiquette alimentaire ne présente pas de fausses informations concernant le produit», a-t-il soutenu.

Le ministre a déploré la diffusion par les chaînes de télévision de spots publicitaires pour faire la promotion de ces substances dangereuses (sel, sucre et matières grasses) pour la santé, tout en dénonçant l'utilisation de jeunes enfants dans cette démarche. M. Belaïb a indiqué que son département compte en collaboration avec le ministère de la Communication- une fois la décision relative à l'étiquette promulguée- interdire la promotion des produits nocifs à la santé du citoyen. Concernant l'amende imposée aux commerçants qui ne facturent pas leurs transactions commerciales, le représentant du gouvernement a répondu que l'amende sera appliquée sans distinction dans le cadre du principe d'équité et d'égalité entre tous les citoyens.Il a précisé que l'application de l'amende en cas d'infraction dans la pratique commerciale a pour objectif de réprimer la fraude comme c'est le cas pour la non-facturation. Il a précisé que l'amende à payer par les contrevenants dépend de la nature de la fraude commise et de son impact sur l'économie nationale et non du statut du commerçant et de son capital.