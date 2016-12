IL A RÉVÉLÉ SON PLAN POUR LE FUTUR Djezzy, leader du numérique en Algérie

Par Salim BENALIA -

La bataille du futur est celle du data, a indiqué M.Vincenzo Nesci, Président exécutif de Djezzy lors d'une conférence de presse bilan qu'il a animée à Alger. Il a alors cité «un nouveau Djezzy» leader des télécommunications mobiles et des technologies de l'information en Algérie. L'opérateur qui se mue en entreprise IT de premier plan a ainsi enregistré une augmentation de 87% des clients data en 2016 comparativement à 2015. Les revenus data sont quant à eux en hausse de +57% sachant que la consommation data par abonné augmente à plus de 35% durant la même période. Ces chiffres renseignent sur le nouveau statut de Djezzy. D'opérateur de référence pour la voix, il devient opérateur digital de tous les Algériens. M. Vincenzo Nesci n'a pas manqué de souligner la stratégie de proximité que son entreprise a toujours adoptée et qui consiste à toujours être au plus près des clients, via des formules simples, adaptées et à des prix imbattables. La fameuse «Djezzy carte» étant la parfaite illustration de cette démarche qui a été adoptée pour la 2G, ensuite pour la 3G et enfin pour la 4G. Le même responsable a rappelé que le réseau 4G de Djezzy couvre 16 wilayas, et atteindra incessamment 20 autres. Un taux qui connaîtra certainement ensuite une croissance progressive pour avoisiner bientôt une couverture de l'ordre de 50%. M.Vincenso Nesci s'est enfin enorgueilli que le réseau 3G du même opérateur couvre la totalité du territoire, soit les 48 wilayas.

M.Vincenzo Nesci a rebondi sur le réseau Djezzy qui permet ces prouesses techniques et pour la modernisation duquel un milliard de dollars a été consenti. Résolument orienté vers le futur, Djezzy ouvre de nouveaux chapitres en vue de développer l'écosystème numérique national, a expliqué le président exécutif de Djezzy qui a cité le Fonds national d'investissement comme partenaire dans cette volonté d'aller vers l'économie digitale. Une volonté foncièrement appuyée par le gouvernement algérien, a-t-il ajouté. Il a à ce titre annoncé l'ouverture en ce début décembre d'un incubateur à l'Ecole nationale polytechnique, au profit des étudiants. M.Nesci a affirmé que d'autres initiatives vont suivre. Il a alors fait part d'un incubateur propre à Djezzy qui sera bientôt mis en service. Il sera mené de pair avec le Fonds national d'investissement (FNI), les banques et autres institutions financières. Son but sera de donner naissance à des start-up algériennes de services tout en participant à l'émergence d'un écosystème numérique, avec à la clé des emplois à pourvoir. L'orateur a enfin révélé le lancement prochain par Vimpelcom d'une plate-forme d'hébergement dédiée à l'Algérie pour applications, services et contenus numériques. L'Algérie sera alors le troisième pays à bénéficier de cette dernière après la Géorgie et l'Italie. Djezzy entend ainsi transformer des start-up algériennes en success stories, des sociétés commerciales génératrices de services. Ce seront de véritables sociétés «Powered by Djezzy», s'est enthousiasmé M.Vicenzo Nesci qui a parlé de société algériennes agiles, compétitives et cotées en Bourse.

M.Tom Gutjahr, directeur général de Djezzy a abondé dans le même sens en rappelant que la couverture 4G dans l'Algérois atteint les 90%.