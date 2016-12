ORAN Trois minoteries menacées de fermeture

Par Wahib AïT OUAKLI -

Des minotiers commercialisent la farine à des pâtissiers spécialisés dans la confection de tous les «délices» qu'ils revendent à des tarifs exorbitants.

Trois minoteries sont menacées de fermeture. Une telle sentence leur a été infligée par la direction du commerce de la wilaya d'Oran sommant ses responsables de se soumettre à la réglementation. Pour cause, plusieurs anomalies ont été relevées dont le défaut de facturation des produits écoulés aux grossistes et autres commerçants. Une telle infraction n'est pas sans incidence sur la Trésorerie nationale ne bénéficiant d'aucune taxe devant être engrangée dans le cadre de l'exercice commercial. Surpris la main dans le sac, ces minoteries n'ont d'autre alternative que celle de se soumettre aux lois régissant le commerce. Un ultimatum fixant le délai permettant à ces minoteries de se régulariser a été même arrêté. Aucun n'a intérêt à se leurrer. Pas moins les responsables hiérarchiques du ministère du Commerce. La réglementation est explicite en régissant la vente des produits extraits à partir du blé et ses dérivés. C'est la spéculation et la surenchère qui cèdent la place à la raison et à la mise en application de la loi. Celle-ci (loi) est fondamentalement transgressée par certains minotiers «dévergondés». Si ce blé est soutenu par l'Etat, des minotiers s'ingénient dans leur truanderie à le commercialiser, sans facturation à des pâtissiers s'ingéniant eux aussi dans la confection de tous les «délices» qu'ils revendent à des tarifs exorbitants. Du coup, des dizaines de boulangers se retrouvent devant le fait accompli d'observer de longues files d'attente dans l'espoir de voir leurs camions chargés de farine panifiable. Une telle problématique a, à plus d'un titre, été posée avec acuité, notamment lors des grandes pénuries sévissant dans le secteur. Tous les coups et toutes les solutions apportés dans le cadre de juguler une telle problématique ont été voués à l'échec, faute de moyens humains devant passer au peigne fin ce commerce aux multifacettes. Au jour d'aujourd'hui, seule la verbalisation, les impositions des amendes forfaitaires et les menaces de fermetures temporaire ou définitive sont plausibles. Tel a été le credo qui est, contre toute attente, adopté par le ministère du Commerce. Le ciment n'est pas en reste de cette tricherie qui tend à se généraliser dans un marché frappé par la spéculation. Echappant à tout contrôle, ce créneau est régi à la guise des barons décidant à volonté de hausser ou baisser le prix du sac du ciment. Dans un passé très récent, le prix du sac de 50 kg avait atteint son apogée. En effet, profitant d'une petite pénurie, ces nouveaux «narcotrafiquants» ont réussi à plafonner ce produit au prix de 1050 DA/50kg avant de le stationner au prix oscillant entre 700 et 900 DA, c'est selon la qualité. Du coup, plusieurs chantiers, dont notamment ceux du bâtiment, se sont retrouvés à l'arrêt attendant la baisse des prix. Une telle hausse a poussé les responsables hiérarchiques de plusieurs secteurs à sortir de leur silence. Malgré toutes les assurances et appels au retour à la raison, le coût du ciment n'a connu de baisse que sur «décision» de ces barons qui se sont sucrés à coups de plusieurs milliards de dinars. Mieux vaut tard que jamais! Là aussi, des cadres-contrôleurs du secteur du commerce se sont réveillés et ont sévi sérieusement. Dans leurs dernières sorties, ils ont réussi à «rattraper» le temps perdu, en verbalisant trois vendeurs de ciments démunis de registres du commerce. Les amendes forfaitaires leur ayant été infligées oscillent entre 50.000 et 10.000 DA. Aussi, quatre procès-verbaux ont été dressés contre des commerçants de matériaux de construction dépourvus de facturation.