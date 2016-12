HORRIBLE CRIME À EL BOUNI (ANNABA) Il la tue à coups de marteau

Par Wahida BAHRI -

Il lui assène 20 coups de marteau et prend la fuite, avant d'être arrêté en moins d'une heure.

La victime (B.S.), une jeune femme de 41 ans, a été découverte par des passants, inerte non loin de sa maison, située au bidonville de Boukhadra, localité de la daïra d'El Bouni, selon les informations apportées par des sources sécuritaires. Ces dernières alertées par la Protection civile, se sont dépêchées sur les lieux du drame où elles ont constaté un corps sans vie, gisant dans une mare de sang avec un crâne en éclats, nous a précisé la même source. Selon les premiers éléments du constat médical, la victime a reçu outre un fort coup sur le visage, 20 autres coups de marteau provoquant une mort instantanée. L'arme du crime, le marteau en l'occurrence portant des traces de sang a été trouvée sur le palier d'un immeuble, non loin de la scène du crime, abandonné par l'auteur du crime, après avoir pris la fuite, mais pas pour longtemps. En effet, comme à l'usage, une investigation a été engagée par les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d'Annaba, aboutissant à l'arrestation en moins d'une heure de l'assassin. Il s'agit de l'amant de la victime, un homme de 48 ans. Pendant que le corps de la victime a été acheminé vers la morgue du CHU Ibn Rochd d'Annaba où il devra subir une autopsie, aux fins de déterminer les raisons du décès, l'auteur du crime, lui, fait au moment de la mise sous presse, l'objet d'interrogatoire pour mettre à nu les raisons exactes de l'assassinat. Sur ce dernier, et selon les premiers éléments de l'enquête, il est fait état d'une relation extraconjugale, liant l'auteur du crime à la victime qui, aurait eu vent d'une autre relation, que son amant entretenait avec une deuxième femme. Dans tous ses états, la victime appelle son Don Juan sur son portable et lui demande des explications, avant de se rendre devant l'immeuble où il habite avec sa femme et ses trois enfants. D'ailleurs, c'est ce qui explique la présence de l'arme du crime à l'intérieur de la bâtisse. Le dernier numéro de téléphone composé depuis le mobile de la victime était celui de l'auteur du crime, faisant de lui le premier suspect. Ce dernier entretenait une relation extraconjugale avec B.S. Cette célibataire endurcie, vivant toute seule dans une construction illicite au bidonville Boukhadra, ne serait pas originaire d'Annaba, selon certains habitants dudit bidonville. D'ailleurs, et jusqu'à la mise sous presse, la famille de la victime ne s'est pas présentée à la morgue de l'hôpital, pour l'identifier et demander l'enterrement du corps. Par ailleurs, et selon quelques informations fournies par nos sources, les premiers éléments de l'enquête font état d'un homicide volontaire. Bien que le prévenu se trouvant en ce moment en détention, ait dans un premier temps, nié avoir accompli cet acte abominable, il finira par avouer avoir agi sous l'emprise de l'alcool. En attendant sa présentation devant le magistrat instructeur, près le tribunal d'El Hadjar, le mis en cause restera en garde à vue.