LES PAYS OPEP ET HORS OPEP SE RÉUNISSENT AUJOURD'HUI À VIENNE L'accord d'Alger conforté

Par Mohamed TOUATI -

Le rendez-vous revêt un caractère solennel, celui d'une union sacrée

Scellé le 28 septembre 2016 en marge du 15ème Forum international de l'énergie, il sera gravé, en principe, dans le marbre ce samedi.

L'accord historique d'Alger scellé le 28 septembre en marge du 15ème Forum international de l'énergie, sera gravé, en principe, dans le marbre aujourd'hui. Pas seulement. «Suite aux recommandations du comité technique de haut niveau de l'accord d'Alger, mis en place en septembre dernier, la Conférence de l'Opep a aussi convenu d'institutionnaliser un cadre de coopération entre l'Opep et les pays producteurs de pétrole non-membres de l'Opep sur une base régulière et durable», indique le ministère algérien de l'Energie qui a annoncé dans la foulée la participation de son premier responsable, Nourredine Bouterfa à ce sommet qui se tient dans la capitale autrichienne. Le rendez-vous revêt un caractère solennel, celui d'une union sacrée qui a pu être reconstruite après d'intenses et ardues tractations menées tambour battant sans relâche avec une détermination et un optimisme sans commune mesure par le ministre de l'Energie Nourredine Bouterfa pour gommer le différend entre Riyadh et Téhéran, convaincre les pays non-membres de l'organisation, dont la Russie gros producteur mondial, à décider d'une réduction de l'offre d'or noir pour éponger le surplus qui a noyé le marché pétrolier et provoqué, par ricochet, la dégringolade des prix. Le pari était loin d'être gagné. C'était sans compter sur une diplomatie algérienne qui s'est forgée la réputation non usurpée d'exportatrice et de promotrice nette de paix. L'Algérie a volé au secours d'un baril en perdition. Le jeu en valait la chandelle. Le niveau atteint par les cours de l'or noir a mis à mal sa trésorerie, des mesures draconiennes ont été prises par les pouvoirs publics pour réduire le déficit budgétaire. Le phénomène a pris l'allure d'une pandémie. Aucun pays producteur n'a été épargné. Les poids lourds ont accusé un sacré coup. L'Arabie saoudite a vu sa balance commerciale baisser de près de 10 milliards de dollars en 2015. L'économie russe est mal en point...alors que le Venezuela est au bord de la faillite. L'Algérie a opté pour une baisse de la production qui a priori ne faisait pas l'unanimité au sein de l'Opep et hors Opep. Pour un coup d'essai ce fut un coup de maître. La proposition algérienne a fini par l'emporter. Les prix se sont redressés de quelque 10 dollars depuis l'accord d'Alger. L'Opep a reconnu son efficience. La Conférence de l'Opep a exprimé lors de sa dernière réunion, le 30 novembre, à Vienne la «profonde gratitude à l'Algérie ainsi qu'au ministre de l'Energie, M. Bouterfa, et à M. Mohamed Hamel, gouverneur de l'Algérie à l'Opep pour leur contribution exceptionnelle à la mise en oeuvre de l'accord d'Alger», souligne le communiqué du ministère de l'Energie répercuté par une dépêche de l'APS datée d'hier. Les experts qui n'y sont pas allés de main morte pour douter de sa mise en oeuvre ont fini par reconnaître que le consensus né le 28 septembre dans la capitale algérienne est du solide. «L'Opep a fixé des objectifs de limitation pour chacun de ses membres, c'est ce qui fait la force de l'accord et a été positif pour les marchés», ont souligné les analystes de DNB Markets. «Il y a encore des spéculations pour savoir qui se joindra à la réunion, pour l'instant, la Russie, Oman, le Mexique, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan ont confirmé leur participation», ont résumé les analystes de JBC Energy. Le 30 novembre l'Opep a décidé de retirer 1,2 million de barils par jour du marché. La Russie 300.000 barils... La liste reste ouverte. Les nouveaux venus seront connus aujourd'hui. En attendant le marché «fourmille». Hier aux environs de 12h00 à Alger le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février gagnait 33 cents pour s'afficher à 54,22 dollars à Londres. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange, le baril de light sweet crude (WTI) pour le contrat de janvier engrangeait 42 cents pour se négocier à 51,26 dollars.