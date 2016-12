IL A ANIMÉ UN MEETING À TIZI OUZOU Benflis tire la sonnette d'alarme

Par Aomar MOHELLEBI -

«Toutes les grandes nations serrent les rangs quand elles traversent les grandes crises.»

Ali Benflis, président du parti Talaiou El Houriat (Les avant gardes des libertés), a dressé un tableau noir de la situation que vit notre pays actuellement en mettant en avant plusieurs arguments. Le rendez-vous avec l'ancien chef du gouvernement, Ali Benflis, a été donné jeudi dernier en début d'après-midi dans la grande salle de spectacles de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. Dès la matinée, les partisans de Benflis et de sa formation politique se sont affairés à préparer cette rencontre.

Dans la salle et particulièrement sur scène, les militants du parti Talaiou el Houriat ont planté un véritable décor de campagne électorale. Dès le début de son discours, Ali Benflis s'est adonné à un véritable réquisitoire sévère et sans concessions contre la démarche et la politique du pouvoir concernant notamment ses choix politiques et surtout économiques. Ali Benflis a ainsi déclaré que le système algérien, à travers ses choix, a conduit le pays à un blocage total en rappelant que notre pays traverse une crise économique très grave. Ali Benflis est encore allé plus loin en affirmant que l'Algérie «est menacée sérieusement par des perturbations sociales à cause de cette même crise économique». L'orateur a qualifié d'impasse l'état que traverse l'Algérie ces derniers temps. Ali Benflis a affirmé que la crise que vit le pays n'est pas du tout le fruit du hasard, mais plutôt la conséquence de «l'incapacité du système à gérer ses affaires».

Le premier responsable de Talaiou El Houriat a souligné que le système est dépassé par les événements ainsi que par la vitesse avec laquelle évolue le monde ces dernières années de même qu'il a été dépassé par les changements profonds qui se sont produits dans notre société». L'invité de la ville des Genêts a précisé que l'économie algérienne avait besoin d'être restructurée «mais cela n'a pas été fait, en dépit du fait qu'il y avait 1000 milliards de dollars dans les caisses de l'Etat». Ali Benflis a indiqué qu'en dépit de la disponibilité de cette grosse cagnotte, le système a été incapable d'avoir une vision économique concrète et salvatrice en mesure de hisser le pays à un niveau de développement durable qui aurait évité à l'Algérie la crise économique actuelle. Ali Benflis a estimé que, si le système avait été capable d'insuffler un essor économique avec tout l'argent dépensé en un peu plus d'une décennie, la chute du prix du pétrole n'aurait pas systématiquement engendré l'austérité qui tenaille l'esprit des Algériens depuis quelque temps.

Par ailleurs, Ali Benflis a indiqué que «toutes les grandes nations serrent les rangs quand elles traversent les grandes crises et l'Algérie aussi doit s'unir et ne pas aller en rangs dispersés afin de faire face aux moments difficiles qu'elle traverse notamment sur le plan économique». «On ne pourra pas s'en sortir si nous sommes divisés et si chacun n'avance que dans la direction qui le mènera uniquement à ses intérêts personnels», a martelé l'ancien ministre de la Justice. Et d'ajouter qu'il ne faudrait pas que son propre projet personnel prenne le pas sur le grand projet national et d'intérêt général. L'orateur a en outre rappelé les fameuses rencontres à Mazafran des partis qui se réclament de l'opposition et a loué leurs mérites en soulignant que c'est la première fois qu'un nombre aussi important de partis d'opposition se réunissent parce qu'ils aiment l'Algérie et veulent que son drapeau se hisse au plus haut niveau possible.

Ali Benflis a en outre longuement abordé la question des élections en Algérie en insistant sur deux points essentiels, à savoir que ces élections doivent se dérouler dans la transparence la plus absolue mais aussi pour que ceux qui les perdent félicitent ceux qui en sortiront gagnants comme ce fut récemment le cas lors de la présidentielle américaine et à la primaire de la présidentielle française. Avant de terminer sa prestation à Tizi Ouzou, Ali Benflis n'a pas omis de faire l'éloge de la région de Kabylie qui a joué un rôle important durant la lutte de Libération nationale en insistant sur le fait «que l'Algérie est unie et indivisible et que la Kabylie est une région particulière puisqu'elle a toujours été à l'avant-garde de toutes les luttes menées dans l'intérêt de la nation».