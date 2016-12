HAMID GRINE, À PROPOS DES IMPRIMERIES "Il faut trouver d'autres sources de financement"

Par Nadia BENAKLI -

Le ministre de la Communication a estimé que l'activité des imprimeries ne doit pas être limitée uniquement à l'impression des journaux

Le ministère de la Communication a contacté plusieurs départements ministériels à l'effet de trouver de nouvelles sources de financement à ces imprimeries.

Les imprimeries de l'Etat sont appelées à se débrouiller. Celles-ci doivent, désormais, trouver d'autres sources de financement. Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a insisté, jeudi dernier, au Conseil de la nation, sur «l'impératif de trouver de nouvelles sources de revenus pour surmonter la situation actuelle des imprimeries». Interpellé par le sénateur Hosni Saïd sur la situation des imprimeries du Sud qui sont en difficulté, le premier responsable du secteur a estimé que leur activité ne doit pas être limitée uniquement à l'impression des journaux tout en citant «l'impression de livres et autres documents administratifs». Selon l'hôte des sénateurs, le ministère de la Communication «a adressé des correspondances à plusieurs départements ministériels pour trouver de nouvelles sources de financement aux imprimeries de Béchar et de Ouargla». Relevant le prix «symbolique» d'impression des journaux, le ministre a indiqué que «le faible tirage de journaux dans le Sud peut causer des pertes financières à ces imprimeries». Devant la crise économique marquée par la chute des prix du pétrole et le recul des réserves de changes, l'Etat n'est plus en situation confortable pour venir à la rescousse des imprimeries. Le temps des vaches grasses est révolu. Désormais, les imprimeries comme les collectivités locales et les entreprises doivent aller à la recherche des finances en développant différents créneaux. C'est pourquoi le ministère a invité les différents départements ministériels à faire appel aux imprimeries pour l'impression des livres et autres documents administratifs. Toujours dans sa réponse au sénateur, le ministre a assuré que l'Etat accorde «un grand intérêt» au secteur de la communication dans les régions du sud du pays. «L'Etat accorde un grand intérêt au secteur de la communication et de la presse dans le Sud et la création des imprimeries du Sud témoigne de la volonté de l'Etat d'appuyer la presse», a indiqué le ministre de la Communication.

Aiguisant ses arguments, M.Grine a rappelé que les wilayas de Béchar et d'Oran disposent de stations régionales de l'Entreprise nationale de télévision ainsi que les radios, à l'instar de la radio de la Saoura de Béchar. Il a affirmé que l'imprimerie de Béchar, qui a été inaugurée en 2013, «jouit de la même importance et du même appui accordé aux autres imprimeries du Sud».

Il faut reconnaître que contrairement aux années précédentes, les titres de la presse sont bien diffusés dans le Sud. Auparavant, la population n'avait pas l'accès à l'information en temps réel. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec l'ouverture des imprimeries et des stations régionales.