BOUIRA Ould Ali en tournée

Par Abdenour MERZOUK -

Le ministre de la Jeunesse et des Sports El Hadi Ould Ali s'est déplacé hier à Bouira pour une visite. Le déplacement qui avait l'air d'un passage plutôt touristique s'est limité à la visite du stade Opow Rabah-Bitat où le ministre a eu à apprécier les travaux d'aménagement des vestiaires, la pose (enfin) de la toiture de la tribune ouest et l'extension du virage nord. Même si les pouvoirs publics ont injecté de l'argent pour remettre à niveau ce stade, il est bon de préciser que cette structure est fermée depuis des années. La toiture et sa pose ont duré plus de neuf années.

La pelouse qui était l'une des meilleures en Algérie de l'avis des présidents dont les équipes avaient joué les matchs de coupe s'est dégradée et la planimétrie du terrain affecté depuis qu'elle a servi de plateau au concert de raï du Franco-Marocain cheb Khaled. Pendant cette visite, le ministre a insisté sur la nécessité de rentabiliser pareille structure surtout en cette période de disette. Le ministre s'est ensuite dirigé vers Tikjda où il a visité le chalet du Kef, l'extension bas de l'hôtel, le Cnlst, le projet d'une salle OMS avant de lancer officiellement la saison hivernale.

Le point essentiel de ce passage reste le projet de réhabilitation de la remontée mécanique. Cette infrastructure vitale à une réelle relance de l'activité sportive, mais aussi au tourisme, traîne depuis des années. Le wali, qui accompagnait le ministre, a dans son intervention invité les responsables du secteur à trouver une solution immédiate et éviter les grands projets qui durent. Le projet qui au départ devait revenir à l'entreprise Etusa a finalement été confié à un groupe algéro-français. Dans un passé récent, un investisseur national s'est proposé de reprendre cette remontée mécanique et de la réhabiliter à son compte.

Sur le plan national, le ministre a annoncé le réception d'ici la fin de l'année des stades de Baraki, Tizi Ouzou et celui d'Oran qui accueillera les Jeux méditerranéens. Sur le plan local, la visite n'a pas solutionné les vrais problèmes de ce secteur qui n'ont pas été exposés. L'extension de l'hôtel date depuis l'ère d'avant Djiar qui avait de son temps inspecté le site, les suites à réserver à ce gâchis d'Aswel où a été implanté un terrain devenu avec le temps une étable à ciel ouvert aux nombreux bovins lâchés dans la région... Le ministre devait savoir que la DJS de Bouira est gérée par un intérimaire depuis plus de cinq années. Les salaires des fonctionnaires et autres employés sont signés mensuellement à Alger. Les structures restent fermées à longueur d'année à l'image de ce stade qui ne sert à rien quand sur le stade communal quatre clubs de la ville reçoivent en plus des entraînements, des rencontres dans le cadre du sport et travail...le secteur de la jeunesse à Bouira et de l'avis de la totalité des cadres qui y travaillent, vit une situation difficile engendrée par l'instabilité à sa tête. Beaucoup s'attendaient à voir le ministre prendre une décision dans ce sens. La visite du ministre s'est terminée par un déjeuner au Cnlst.