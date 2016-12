COMPLÉMENT ALIMENTAIRE «RAHMET RABI» Vive polémique à Bouira

Par Abdenour MERZOUK -

La suspension de la vente du complément alimentaire «Rahmet Rabi» n'a pas laissé indifférente la population à Bouira.

Les avis suscités par cette polémique et ce pavé jeté dans la mare par le ministre du Commerce vont d'un soutien inconditionnel à un rejet catégorique. Selon le statut de la personne, la position varie.

Pour bon nombre de malades chroniques, ce produit a des effets bénéfiques à condition de ne pas cesser le traitement. Une diabétique insulinodépendante se défend bec et ongles pour le complément qui selon elle a sensiblement équilibré sa glycémie. «Malgré trois injections au quotidien, ma glycémie tournait toujours autour de 2G à 2,70G. Depuis que j'ai commencé à prendre le produit, une semaine précisément, elle tourne autour de 1 à 1,70G avant la prise des repas. Je suis moins épuisée et dors mieux, mais je continue à prendre mon insuline», nous confie cette dame qui avoisine les 53 ans.

Pour Mouloud, un retraité, le constat est identique. Ces personnes qui font confiance à l'invention de cet Algérien se demandent pourquoi c'est le ministère du Commerce qui réagit. Sur les étals des officines des produits dopants et aux conséquences désastreuse sont exposés et sont commercialisés sans que personne ne lève le petit doigt. C'est le cas pour ce produit dopant très prisé dans les milieux culturistes. «Le Meagmase, les produits sans sucre, sans gluten... voilà des compléments dangereux que nos ministres doivent interdire surtout que c'est le secteur de la santé publique qui supporte les frais.

Derrière cette histoire, il y a sûrement des lobbies que l'invention algérienne dérange», commente Mouloud.

Les opposants sont à chercher parmi le corps médical qui n'admet pas qu'un complément alimentaire se substitue à un traitement médical. «La publicité qui a précédé le lancement du produit a faussé la donne. Il ne fallait jamais parler de traitement. Certains patients embarqués dans le rêve d'en finir avec les médicaments et les traitements lourds ont été dupés», commente un médecin généraliste.