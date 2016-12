EN PRÉVISION DES PROCHAINES LÉGISLATIVES Les patriotes disent non à la récupération politique

Par Amar INGRACHEN -

Les patriotes, qui sont au nombre de 120.000, représentent un réservoir électoral important. à ce titre, ils sont convoités par tous les candidats.

La Coordination nationale des patriotes se redéploie, notamment dans les wilayas du Centre. Des représentants de pas moins d'une trentaine de wilayas prennent régulièrement part, depuis quelques semaines, à des réunions de concertation et de sensibilisation quant à leurs revendications. Toutefois, contrairement aux autres fois où c'est leur plate-forme de revendications qui prend la part belle des discussions, c'est l'appel à la vigilance qui semble leur principal message. En effet, selon une source interne de la Coordination nationale des patriotes, des hommes politiques ayant perdu la grâce des partis auxquels ils ont appartenu, essaient de s'organiser en prévision des élections législatives et locales qui approchent. Pour ce faire, ces derniers veulent s'appuyer sur la Coordination nationale des patriotes puisque eux-mêmes sont, selon nos sources, d'anciens Patriotes.

Depuis quelques semaines, ils actionnent certains groupes qui activent sur le terrain à l'insu de la Coordination nationale. Ces groupes ont déjà tenu plusieurs rencontres, notamment en Kabylie. Ils utilisent la cause des Patriotes, mais leurs objectifs sont politiques. Ils sont en train de mobiliser les patriotes en prévision des élections législatives et locales qui approchent. Le pire, c'est qu'il veulent organiser un congrès des patriotes au cours duquel «ils prévoient de remettre au-devant de la scène les instigateurs de cette dynamique qui, bien qu'ils aient été des patriotes, n'en ont pas moins des desseins absolument politiques», nous a déclaré notre source qui a refusé néanmoins de citer des noms. Ainsi, au lieu de se consacrer à leur cause qui consiste à réhabiliter les patriotes à travers une reconnaissance officielle du service qu'ils ont rendu à la nation ainsi que l'allocation d'une pension à chacun d'entre eux, les patriotes se mobilisent pour éviter que leur mouvement ne soit récupéré par ceux qu'ils appellent «des aventuriers politiques» et détourné de ses objectifs initiaux: la reconnaissance morale et matérielle des patriotes, tous les patriotes. Pour rappel, les revendications matérielles des patriotes portent notamment sur l'application de la loi n°13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances 2014, qui est au placard depuis plus de deux ans, dont l'article 77 stipule que «les citoyens volontaires ayant participé aux côtés de l'Armée nationale populaire à la lutte contre la subversion et le terrorisme, postérieurement à 1992, conformément à la réglementation en vigueur, ouvrent droit à une pension de retraite proportionnelle exceptionnelle et au rachat, sur le budget de l'Etat, des cotisations de sécurité sociale et de retraite».