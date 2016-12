TIZI OUZOU 5 mineurs impliqués dans des affaires de moeurs

Par Aomar MOHELLEBI -

De plus en plus de mineurs sont impliqués dans des affaires de banditisme et autres infractions dans la wilaya de Tizi Ouzou.

C'est ce qui ressort du dernier bilan rendu public hier par la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. L'élément féminin est également de plus en plus cité dans lesdits bilans. Il en est de même s'agissant de ressortissants étrangers africains dont on évoque aussi la participation à divers actes d'escroquerie. Ainsi, durant les 30 jours qui viennent de s'écouler et au volet des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les services de sécurité rattachés à la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont eu à traiter 23 affaires, mettant en cause 36 personnes dont deux femmes et trois mineurs. 15 ont été présentées au parquet. Deux mis en cause ont été placés en détention préventive, deux ont été placés sous contrôle judiciaire, sept ont été cités à comparaître, un a été laissé en liberté provisoire et enfin 14 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

Par ailleurs, la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a indiqué qu'au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires, menaces et injures etc.), les services de la police judiciaire ont traité 78 affaires, mettant en cause 97 personnes dont six femmes. 27 personnes incriminées ont été présentées au parquet dont deux ont été placées en détention préventive, 25 ont été citées a comparaître et 54 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Il y a lieu de souligner en outre qu'au volet relatif aux infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, les mêmes services ont eu à traiter cinq affaires, mettant en cause 11 personnes, six ont été présentées au parquet, cinq ont été mises en détention préventive, une a été citée à comparaître et enfin, un dossier judiciaire a été transmis au Parquet. S'agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d'ivresse, outrage à corps constitué), les services concernés ont élucidé 24 affaires impliquant 41 personnes dont un mineur et sept ressortissants étrangers. Au total, 18 mis en cause ont été présentés au parquet, quatre ont été mis en détention préventive, deux ont été placés sous contrôle judiciaire, neuf ont été cités à comparaître, trois ont été laissés en liberté provisoire alors que 12 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Au volet des atteintes aux bonnes moeurs, six affaires ont été traitées, mettant en cause 10 personnes dont deux femmes et cinq mineurs. Sept dossiers judiciaires y afférents ont été transmis au parquet. «Au volet relatif aux infractions économiques et financières, les mêmes services ont traité 12 affaires, impliquant 12 personnes dont une femme, 12 dossiers judiciaires y afférents ont été transmis au parquet», ajoute-t-on. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 362 opérations dites coup de poing, ont été initiées par la police durant les 30 jours qui viennent de s'écouler. Les sorties de la police ont ciblé 446 endroits publics comme les quartiers sensibles, les lieux publics, les cafés maures, les marchés, la gare routière et les chantiers de construction. Au total, 3 203 personnes ont été contrôlées dont cinq femmes et deux mineurs, 38 parmi elles ont été présentées au parquet pour divers délits. Il s'agit de deux pour port d'arme prohibée, trois pour détention de stupéfiants et psychotropes, 19 faisant l'objet de recherches, une pour séjour illégal et enfin 13 pour autre délits. Les opérations en question se sont soldées par la mise en détention préventive de huit personnes.