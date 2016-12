LES PAYS OPEP ET HORS OPEP RÉDUISENT LEUR PRODUCTION DE 1,758 MILLION DE BARILS PAR JOUR Historique!

Par Mohamed TOUATI -

L'accord scellé à Alger le 28 septembre 2016 a un parfum de «révolution»

Onze pays non-membres du cartel ont décidé de retirer 558.000 barils par jour en plus des 1,2 million de barils par jour annoncés le 30 novembre par l'Opep.

L'accord d'Alger a connu sa consécration. Onze pays non- membres du cartel ont décidé de retirer 558.000 barils par jour en plus des 1,2 million de barils par jour annoncés le 30 novembre par l'Opep, l'opération entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Hier, le quotidien américain The Wall Street Journal (WSJ) a qualifié cet accord d' «historique». Il faut remonter à 2008 pour retrouver semblable décision. Le 17 décembre de cette année-là, l'Opep qui tenait son sommet extraordinaire à Oran, capitale de l'Ouest algérien, annonçait une réduction de sa production de 2,2 millions de barils par jour.

Le 10 décembre 2016 les «14» et leurs alliés créent à nouveau l'événement. Et comme le hasard est un metteur en scène hors pair. Il fera date. Le doute n'est même pas permis. L'événement intervient au moment où l'Algérie célèbre le 56ème anniversaire des événements de Décembre qui ont marqué un tournant décisif dans sa lutte pour son indépendance. Comme pour nous rappeler que le combat continue. L'accord scellé à Alger le 28 septembre 2016 a un parfum de «révolution». Il est annonciateur d'une victoire éclatante sur ceux qui ont déclenché cette «guerre» des prix qui avait pour dessein non avoué de déstabiliser les pays producteurs de pétrole (Opep et non-Opep). C'est pour cela que l'initiative algérienne est à inscrire dans la résistance contre cet hégémonisme que veulent imposer des puissances va-t-en guerre à l'ensemble de la planète. Elle est animée par l'esprit de Novembre. Celui de sa révolution qui a servi d'exemple aux peuples en quête de liberté. Il y avait un peu de cet «ingrédient» dans le sommet qui s'est tenu hier à Vienne.

L'enjeu consistait à retrouver une certaine marge de manoeuvre pour donner un peu d'air à des pays qui risquaient l'asphyxie. Il fallait pour cela faire front. L'Union fait la force. L'Algérie était encore une fois aux manettes. «Il est nécessaire pour les pays Opep et non-Opep de coopérer et de joindre leurs efforts pour stabiliser le marché pétrolier dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs», a souligné son ministre de l'Energie, Nourredine Bouterfa dans une déclaration à l'issue de ses entretiens avec ses homologues de pays membres et non-membres de l'Opep. «Il a eu des séances de travail avec le secrétaire général de l'Opep ainsi qu'avec ses homologues du sultanat d'Oman et du Venezuela avant la réunion Opep-non-Opep qui s'ouvrira samedi (hier, ndlr) à Vienne», a indiqué un communiqué de son département. L'appel n'a pas eu de mal à être entendu. L'ambiance y était propice. Le climat à l'optimisme. La Russie allait annoncer la couleur. «Il n'y a pas de risque que cette réunion ne réussisse pas. Nous sommes déjà parvenus à un accord sur le principe de réduire 558.000 barils/jour par les non-Opep.

La Russie va réduire 300.000 barils/jour, donc la moitié de l'effort de réduction. Maintenant, suite aux discussions, on verra si on pourra aller au-delà des 558.000 barils prévus» par les non-Opep, a déclaré le ministre russe de l'Energie, Alexander Novak juste avant l'ouverture de la rencontre qu'il a coprésidée avec le président de l'Opep. Le secrétaire général de l'Opep, Mohammed Barkindo, qui ne doutait pas qu'un accord avec les producteurs non-Opep portant une réduction de 558.000 barils, «et même plus», allait être atteint a qualifié la rencontre d'hier, entre membres et non-membres de l'Opep, d' «historique» soulignant que le «climat politique avait changé». Le ministre qatari de l'Energie qui assure la présidence de l'Opep a mis l'accent sur l'importance de ce rendez-vous. Une «réunion vitale pour tous les pays producteurs, l'industrie et l'économie mondiale» a indiqué Mohamed Saleh Al-Sada. Des indices qui ne laissaient aucun doute quant à l'issue de cette initiative de longue haleine qui s'est matérialisée à Alger pour finir en apothéose à Vienne.