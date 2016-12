LE PROFESSEUR ABDERAHMANE MEBTOUL "Une bonne nouvelle pour notre diplomatie"

Par Brahim TAKHEROUBT -

«Nous devons saluer l'initiative de la diplomatie algérienne, notamment le dynamisme de notre ministre de l'Energie Nourredine Bouterfa qui travaille en étroite collaboration avec le président Boutefllika.»

Réagissant à chaud au nouvel accord entre les pays membres et non-membres de l'Opep qui ont décidé hier, à Vienne, de réduire leur production de 558.000 barils par jour (bpj), le professeur Abderahmane Mebtoul a estimé que cet accord est très bénéfique pour l'Algérie. «Nous devons saluer l'initiative de la diplomatie algérienne, notamment le dynamisme de notre ministre de l'Energie Nourredine Bouterfa qui travaille en étroite collaboration avec le président Boutefllika», a déclaré le professeur Mebtoul soulignant cependant que les pays de l'Opep doivent respecter les accords auxquels ils sont parvenus, car explique-t-il, «certains d'entre eux auraient déjà commencé à fuir notamment du côté de l'Asie». M.Mebtoul en veut pour preuve, les accords sur les exportations du gaz passés entre le Qatar et l'Inde, ainsi que l'Iran qui envisage d'exporter son gaz vers la Chine. Il faut savoir que 35% des recettes des exportations algériennes proviennent du gaz. Abderahmane Mebtoul a également souhaité que la Russie réduise un peu sa production «ne serait-ce qu'au même niveau que l'Arabie saoudite». Cela étant, «l'accord est historique surtout que le baril pourra fluctuer entre 50 et 60 dollars ce qui est largement en faveur de l'Algérie», s'est encore réjoui notre interlocuteur. Il faut savoir également que le principal déterminant dans les prix du baril est la croissance de l'économie mondiale. Après avoir inondé le marché d'or noir et provoqué une dégringolade spectaculaire des prix depuis 2014, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) sont parvenus le 30 novembre dernier, à s'entendre sur une baisse de leur production de 1,2 million de barils par jour comme il a été prévu lors de la rencontre historique, fin septembre à Alger. La rencontre a débuté en milieu de matinée au siège de l'Opep, à Vienne, dans un climat d'optimisme entretenu par 14 membres du cartel auxquels se sont joints 11 participants extérieurs, dont la Russie, premier producteur hors-Opep Incontestablement, on s'achemine vers un mixe énergétique et de ce fait, il est nécessaire de s'orienter vers les énergies renouvelables. «Le président de la République a donné des instructions strictes et fermes pour accélérer la cadence et faciliter l'investissement public-privé dans ce créneau.