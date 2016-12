LUTTE ANTITERRORISTE Accrochage aux frontières algéro-maliennes

Par Ikram GHIOUA -

L'ANP veille

Un terroriste de nationalité étrangère a été arrêté.

Après la reddition d'un terroriste le 7 du mois en cours, répondant au nom de B. Abdallah aux autorités sécuritaires au niveau du secteur opérationnel d'In Amenas dépendant du commandement de la 4e RM sachant qu'il était en possession d'un fusil-mitrailleur (Fmpk), un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, un lance-roquettes antichar, deux grenades, quatre chargeurs, ainsi que 536 balles de différents calibres, l'ANP a accroché, vendredi dernier lors d'une patrouille près de la bande frontalière algéro-malienne, des terroristes dont le nombre n'a pas été déterminé.

Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le ministère de la Défense souligne par ailleurs qu' «un terroriste de nationalité étrangère, a été arrêté. Ce dernier était en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, quatre chargeurs, postes radios et deux paires de jumelles, ainsi qu'une grande quantité de munitions, lesquels ont été récupérés».

Intervenant dans le même cadre, un autre détachement de l'ANP a découvert, à la suite d'une patrouille de reconnaissance près de la bande frontalière, une cache d'armes et de munitions. Il s'agit, selon la même source, de «11 pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, six fusils-mitrailleurs (Fmpk), un fusil à jumelles, trois fusils semi-automatiques, trois lance-roquettes RPG 7, 12 roquettes RPG7 et 15 000 balles de différents calibres».

Lors de leurs investigations, les forces de l'ANP avaient quelques jours auparavant grâce à la stratégie de prévention et la grande vigilance des militaires découvert une cache contenant une importante quantité d'armes à Adrar. Lors de cette opération indique le MDN, les forces de l'Armée, ont saisi 20 pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, 13 chargeurs de munitions, 400 balles de 14,5mm, 116 balles 7,62x39. Pour les services de sécurité, il s'agit là d'opérations qualitatives. Les résultats, attestent en effet, de la ferme détermination de l'ANP à poursuivre les criminels afin de préserver la sécurité du territoire. Il s'agit d'un engagement sans réserve de l'Armée à garantir la sécurisation de ses frontières et «d'empêcher toute tentative d'atteinte à l'intégrité et la sécurité du territoire national», souligne encore la correspondance du MDN.

Lors de son déplacement dernier à Blida, le vice-ministre de la Défense nationale, chef de l'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, avait déclaré que l'Algérie est prête à affronter les pires scénarios. Des sources très bien informées confient par ailleurs, que les services de sécurité ont en leur possession des renseignements faisant état d'un projet de tentative d'infiltration dans le pays.

Le général de corps d'armée avait lors de ce même déplacement souligné que toutes les mesures «indispensables» ont été prises. La vigilance est revendiquée dans cette situation où des pays voisins risquent davantage d'insécurité, notamment avec cette éventualité de retour de terroristes en Tunisie, depuis la Syrie après la libération totale d'Alep, mais aussi les revers que subissent les terroristes en Libye. Il s'agit sans aucun doute de Daesh qui vit peut-être ses derniers jurs!