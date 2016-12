PÔLE PÉTROCHIMIQUE DE SKIKDA On a tenté de voler 6 containers

Par Wahida BAHRI -

La tentative de vol s'est déroulée après la modernisation de la raffinerie de Sonatrach

Le flou sur la série d'incendies n'est pas encore dissipé. Entre-temps, une nouvelle forme de méfaits s'installe au complexe pétrolier de Skikda.

Il s'agit là, d'actes volontaires, accomplis par des individus non encore identifiés, qui provoquent des incendies ici et là, sous couvert de courts-circuits. Le but de la manoeuvre consiste à camoufler des disparitions d'équipements, pouvant impliquer certains... au sein de ce pôle industriel. Aujourd'hui, ce nouveau cas de figure a trait au vol d'équipements appropriés aux opérations d'entretien, de rénovation, réhabilitation et autres. Comme c'est le cas dans cette affaire, où une tentative de vol de six containers a été déjouée la semaine écoulée par la Gendarmerie nationale de la wilaya de Skikda, apprend-on de source interne à la zone pétrolière.

Selon cette même source, les conteneurs en question transportaient des équipements laissés par Samsung, firme sud-coréenne, après qu'elle avait achevé les travaux de réhabilitation et de modernisation de deux raffineries de Sonatrach. Estimés à plus d'un million de dollars, composés entre autres, de groupes électrogènes, pièces de rechange, moteurs et remorqueurs, les équipements saisis étaient destinés à être entreposés dans un lieu secret, avant d'être démontés et vendus frauduleusement à des particuliers, selon une source sécuritaire, contactée par nos soins. Notre source fait savoir que, le pot aux roses a été découvert, dans un point de contrôle, placé par la gendarmerie de Hammadi-Krouma, sur la route menant à la zone industrielle Hamrouche-Hamoudi.

A l'issue d'une opération de contrôle routinier, les limiers de la Gendarmerie nationale, ont été interpellés par le caractère suspect d'un transport de conteneurs à une heure tardive de la nuit de mardi à mercredi derniers. Soumis au contrôle de documents, le chauffeur pour brouiller la piste, a manifesté des bons de chargement sans le document essentiel, l'autorisation lui permettant de faire sortir les six conteneurs de la base pétrochimique, encore moins de la raffinerie.

Les éléments de la gendarmerie ont découvert un important matériel industriel volé.

Aussitôt une enquête a été engagée par les services de sécurité. Des responsables du complexe de la raffinerie pétrolière, agents de sécurité, travailleurs, cadres Egzik et des responsables de l'entreprise Samsung ont été auditionnés par la Gendarmerie nationale de Skikda.

Les premiers éléments de l'enquête font état de la complicité d'agents de sécurité et gardiennage avec un cadre du complexe de la raffinerie pétrolière, qui, selon nos sources, aurait facilité la sortie des six conteneurs de cette zone hautement surveillée.

Ce cadre dont le nom et le poste n'ont pas encore été révélés, aurait-il bénéficié de complicité? Cette question et bien d'autres trouveront réponse dans les investigations que mènent les services de sécurité en charge de l'affaire. «Une chose est sûre, ni le présumé cadre, encore moins les agents et gardiens du complexe, n'auraient agi sans l'aval d'un responsable au sein de cette zone», nous dit-on. En attendant que les masques des commanditaires de ce crime contre l'économie nationale tombent, il convient de rappeler que le site de la zone pétrochimique de Skikda avait déjà enregistré des vols d'équipements. C'est dire que, cet acte n'est pas le premier du genre, en plus de celui des incendies enregistrés au sein de cette même zone, sur le plan économique notamment. Affaire à suivre.