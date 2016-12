IL ÉTAIT EN DÉTENTION À LA PRISON D'EL-HARRACH Le journaliste Mohamed Tamalt est décédé

Ses avocats ont réclamé une expertise médicale

Agé de 42 ans, le journaliste blogueur, de nationalité anglaise, a observé une grève de la faim depuis le mois de juin dernier.

Mohamed Tamalt est décédé hier matin au Centre hospitalo-universitaire Mohamed-Lamine Debaghine à Bab El Oued.

La direction des prisons et de la rééducation a confirmé l'information. âgé de 42 ans, le blogueur de nationalité algéro-britannique, a observé une grève de la faim depuis le mois de juin dernier, suite à sa condamnation par le tribunal d'Alger pour ses écrits diffamatoires publiés sur sa page Facebook. Il a été arrêté le 27 juin dernier et condamné à deux ans de prison pour «atteinte à la vie privée» et «diffamation», suite à des articles publiés sur sa page Facebook et son blog. Il a observé une grève de la faim pour protester contre les conditions de sa détention. Ses avocats ont réclamé une expertise médicale, suite à la dégradation soudaine de son état de santé. Il souffrait notamment du diabète, mais en vain. La direction du service pénitentiaire a expliqué, dans un communiqué qu'«il a été mis sous surveillance médicale.

Il était ausculté chaque jour par le médecin de l'institution qui mesurait sa tension artérielle et sa glycémie (...)». «En vue de le persuader d'arrêter sa grève de la faim, le juge chargé de l'application des peines et le directeur de l'institution lui ont rendu visite. Des médecins et des psychologues sont également intervenus pour le convaincre d'arrêter sa grève sauf qu'il avait insisté malgré les efforts consentis», ajoute la même source. Mohamed Tamalt a été en hypoglycémie le 1er août dernier. «Des médicaments lui ont été prescrits et (...) son cas s'est amélioré. En date du 20/08/2016, (Mohamed Tamalt) avait un problème de concentration, il a été transféré en urgence à l'hôpital de Koléa où il a subi des analyses biologiques et un scanner», assure la direction. Après son opération, Mohamed Tamalt a été placé sous respiration artificielle, indique la direction, et son état de santé commençait à s'améliorer. «Il a repris conscience et discuté avec l'équipe médicale et commencé à manger normalement», avance-t-elle avant de relever par la suite que «depuis dix jours, l'équipe soignante a découvert des inflammations au niveau des poumons et il a été mis sous traitement (...)». La direction a assuré que «durant sa présence à l'hôpital, sa famille a pu suivre son état de santé et le suivi médical et cela à travers six visites effectuées par son frère et une visite par la mère et deux visites effectuées par un représentant de l'ambassade britannique en Algérie». Dans son communiqué, la direction a adressé ses condoléances à sa famille.

Synthèse N. B.