IMMIGRANTS SUBSAHARIENS EN ALGÉRIE:UN TÉMOIN OCULAIRE RACONTE A l'origine des violences à Dély Ibrahim

Par Abdelkrim AMARNI -

Le quartier Bouchbouk retrouve son calme après leur évacuation.

Le quartier de Dély Ibrahim, d'où est partie la première étincelle de ce qui est qualifié, depuis, de problème des migrants en Algérie, peut parfaitement résumer la problématique que rencontre la société face à un phénomène qui prend de l'ampleur, sans que l'on sente une prise en charge sérieuse de la part des pouvoirs publics. La coopérative immobilière «Amel el Waid», l'épicentre du «séisme» sise au quartier Bouchbouk à Dély Ibrahim, aurait pu ne jamais figurer à la Une de la presse nationale, n'était-ce une succession de faits qui ont conduit à une situation explosive.

Un habitant de ladite coopérative, la soixantaine entamée, raconte que les premiers migrants avaient élu domicile au niveau de trois vastes carcasses de villas abandonnées par le promoteur immobilier. Non achevées, ces constructions étaient le parfait squat pour des dizaines d'hommes et de femmes qui, au fil du temps, ont vu leur nombre quasiment décupler.

Les habitants du quartier, affirme notre témoin, ont constaté beaucoup de «légèreté» dans les moeurs, mais durant plusieurs années, il n'a jamais été question de les obliger à un quelconque comportement. Mais il semble qu'avec le temps, l'on n'était plus dans le «mode de vie» différent, mais dans le tapage nocturne et l'ouverture de commerce illégal. «Notre quartier jadis tranquille était devenu le théâtre de beuveries, de rixes par gourdins et barres de fer ou carrément par armes blanches», affirme notre témoin, non sans préciser qu'une mort violente a déjà été enregistrée. Il s'agissait d'un ressortissant camerounais, tué par un autre clandestin.

Citant la «chute» inexpliquée d'un Algérien du 2ème étage d'une carcasse, laissant la victime dans un «état comateux», notre interlocuteur dira également que des actes de «prostitution» ont été constatés alors que les disputes nocturnes à haute voix et jusqu'à l'aube ne permettent pas aux habitants de ce quartier de dormir paisiblement, gênés par une pollution sonore intense. Les comportements à la limite de la légalité ont été à plusieurs reprises signalés par les habitants du quartier, mais sans que cela soit suivi par des actions concrètes de la part des services de sécurité. Le témoin rapporte que ces migrants ont ouvertement enfreint la loi en procédant à un piquage clandestin sur une conduite d'AEP, avec la complicité d'un petit entrepreneur et ont été jusqu'à se connecter illégalement au réseau électrique. Même si ces deux actions sont condamnables, il reste que les habitants du quartier ont fait montre de compréhension. Mais la dégradation du climat sécuritaire était devenue insupportable, affirme-t-il.

La cause de cette dernière tient au fait que les carcasses étaient devenues le rendez-vous nocturne des marginaux de nombreux coins de la capitale. De petits délinquants algérois y faisaient la fête et du commerce.

Un va-et-vient incessant de voitures tout au long du jour et de la nuit et jusqu'aux premières lueurs du jour. A cela viennent s'ajouter les incinérations quasi quotidiennes de déchets en plastique qui dégagent des fumées toxiques souvent cancérigènes et très nocives pour les asthmatiques et les femmes enceintes. Le «ras-le-bol» des habitants, arrivé à son paroxysme, a conduit ces derniers à procéder dernièrement à la fermeture de la voie publique, afin d'attirer l'attention des services de sécurité devant l'attitude «envahissante» de ces quelque 300 migrants africains pour «lesquels la sécurité, la tranquillité et l'hygiène de lieux importaient peu». Il va sans dire, confie notre témoin, qu'aucun raccordement des eaux usées au collecteur général n'existe et que les services de la voirie ne passent que de temps en temps pour ne ramasser qu'une partie des «tonnes» de détritus ménagers et autres laissés sur place.

Il faut savoir que devant cette situation, déplorable à plusieurs titres, qui ne remet nullement en question le principe universel d'hospitalité et de solidarité auquel l'Algérie adhère de toutes ses forces, de nombreuses lettres de protestation et d'indignation avaient été adressées par les habitants aux autorités locales compétentes comme aux instances supérieures nationales.

Ces messages sont restés hélas «lettre morte» jusqu'au jour de l'action de protestation dans la rue, ce après quoi il a été décidé de transférer ces migrants à Zéralda, à l'est d'Alger.