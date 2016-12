IMMIGRANTS SUBSAHARIENS EN ALGÉRIE: BOUIRA Innocentes victimes de la guerre

Par Abdenour MERZOUK -

Trouvant gîte et hospitalité, ces ressortissants africains sont obligés de prolonger leur séjour en Algérie pour éviter les traitements inhumains qu'ils subissent au Maroc.

L'Algérie qui, à un moment, était un espace transitaire des immigrants clandestins vers l'Europe a fini par devenir une destination finale pour des Maliens, Nigériens, Centrafricains... qui, au départ, tentent de rejoindre l'autre rive de la Méditerranée, mais qui finissent par élire domicile dans le territoire national. Profitant de l'immensité de nos frontières sud, mais aussi de la concentration de la surveillance sur la partie limitrophe avec la Libye, ils sont des milliers à être entrés sur le territoire pour ensuite rejoindre les agglomérations et essayer d'y vivre. Fuyant les guerres, la misère, le chômage et la pauvreté qui constituent les principaux motifs de l'immigration, dans leurs pays d'origine, ces Africains ont rejoint l'Algérie avec en tête le projet de traverser la Méditerranée vers l'éden européen, le rêve et le mirage de l'eldorado occidental. Les pouvoirs publics se sont retrouvés en face d'un dilemme. L'hospitalité nationale dicte à l'Etat de prendre en charge ces ressortissants. Des mouvements migratoires ont toujours existé entre les pays sahéliens et le Maghreb. Elles sont désormais, pour les candidats à l'immigration, la seule possibilité de réaliser leur projet.«L'immigration choisie» chère à Marine Le Pen, à Nicolas Sarkozy ainsi qu'aux socialistes français est loin de répondre aux attentes de tous ceux qui veulent partir. Le renforcement des mesures de surveillance des frontières et des côtes déjouera ces projets et nombreux se sont retrouvés bloqués en Algérie. S'agissant de cette catégorie de résidents, les responsables nationaux ont alors offert la possibilité à ceux qui le veulent de repartir dans la dignité vers leurs pays par des reconduites aux frontières avec la garantie du respect et de la dignité. Bon nombre ont choisi de rester clandestinement et de vivre au jour le jour basculant dans des trafics en tous genres. L'exemple vient de l'ouest du pays où un groupe d'Africains s'est constitué en bande organisée et qui vient d'être arrêté par les services de sécurité. La catégorie fragile et démunie est convoitée par des lobbies qui y voient une main-d'oeuvre à bas prix. Mais à plusieurs reprises les services de sécurité sont intervenus pour mettre fin à ces cas isolés. L'autre grand avantage pour les recruteurs reste la non-déclaration aux assurances d'où un gain direct en matière de fiscalité et de sécurité sociale. En janvier dernier, nous avions rapporté le démantèlement par les services de sécurité, dans la wilaya de Bouira, d'une filière de ce réseau géré depuis Alger. Quotidiennement, quatre à cinq Africains venaient d'Alger et étaient accueillis dans un café en face de la gare routière. Ces ouvriers étaient alors conduits dans les chantiers pour y travailler sans qu'ils soient déclarés à la sécurité sociale. Le réseau a été démantelé et ses éléments déférés devant la justice. Il convient de souligner par ailleurs que les limites entre le grand banditisme et le terrorisme sont minimes et ces résidents illégaux franchissent facilement le seuil d'autant plus que seul l'argent les intéresse. La région Centre comme la partie est du pays connaissent le même phénomène et avec autant d'ampleur, l'instabilité dans les pays voisins, Tunisie et Libye aidant à accentuer et à actualiser le fait. La traversée de la Méditerranée sur des embarcations de fortune, le renforcement des contrôles aux frontières dans la majorité des pays d'Europe, les conséquences des attentats en Europe et plus précisément en France et en Belgique... obligent ces immigrants à prolonger leur séjour dans notre pays qui reste le seul à offrir une sécurité, surtout que le Maroc n'hésite pas à recourir à des traitements dignes de l'ère esclavagiste envers ces «damnés» venant du Nord Mali, du Niger et des autres pays africains.