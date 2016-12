RÉSEAU FERROVIAIRE ALGÉRIEN L'exemple de Zéralda fera-t-il école?

Le ministre des Travaux publics et des Transports a assuré que la prise en charge des projets de voies ferroviaires est à 100% par des moyens nationaux.

Beaucoup de lignes sont retardées par les problèmes d'expropriation d'où l'impérative résolution de ces problèmes entravant le lancement des projets de voies ferroviaires.

Le problème des expropriations a souvent retardé lesdits projets et la prise en compte des oppositions dans les projets à lancer permet de changer à temps le tracé de la voie ferrée, a affirmé le ministre.

Le secteur est disposé à prendre en charge la question de l'expropriation pour utilité publique lorsqu'elle apparaît pendant la phase d'étude, a encore affirmé Talai car le réseau ferroviaire national est en cours d'extension avec la réalisation de nouvelles lignes qui doivent être améliorées et l'entreprise en charge de l'exploitation doit rechercher de nouveaux clients. En plus d'Alger, d'autres lignes sont prévues dans d'autres wilayas.

Il y a par exemple, le projet de la voie ferroviaire M'sila-Boughezoul (Médéa) sur 150 km dont les travaux de 100 km ont été achevés et le reste devra l'être avant la fin de l'année en cours. Ainsi les nouvelles villes comme celle de Sidi Abdallah et Boughezoul seront reliées au réseau ferroviaire comme c'est le cas à Hassi Messaoud. Il y a également l'étude relative au projet de la voie M'sila-Boussaâda-Djelfa.Le ministre des Travaux publics et des Transports a aussi assuré une prise en charge à 100% des projets de voies ferroviaires par des moyens nationaux.

Les moyens de réalisation dont dispose le secteur des transports assurent actuellement la prise en charge des projets ferroviaires depuis les études jusqu'à la pose des rails en passant par la soudure et la fabrication des traverses, a affirmé le ministre.

La modernisation des moyens de réalisation du transport ferroviaire conduite par le gouvernement permet désormais l'exécution de tous les projets sans le recours aux entreprises étrangères, a assuré Talai. Dans des déclarations précédentes, il a également estimé que les tarifs de transport par train appliqués sont à la portée de tous, considérant que la désaffection des usagers pour certaines lignes a réduit considérablement la rentabilité des dessertes conduisant même par le passé, à leur suspension. Celle-ci peut aussi être causée par les grèves.

Il y a toujours des conflits dans le secteur des transports,notamment ferroviaire et Talai a assuré que la porte du dialogue reste ouverte aux syndicats. Actuellement, la tendance est d'aller vers les gares intermodales et le ministre a exhorté les responsables du secteur à imposer à tous les moyens de transport de transiter par quelques gares. Cette instruction fait suite à la plainte de la société de gestion relative au refus de la majorité des transporteurs d'y transiter pour éviter le paiement des droits afférents imposés par la règlementation.