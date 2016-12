BÉJAÏA Une marche de glorification au Prophète

Par Arezki SLIMANI -

La marche de soutien et de glorification du prophète Mohammed (Qsssl)qu'a organisée hier en fin de journée la direction des affaires religieuses de la wilaya sous le parrainage du wali n'a réuni qu'une trentaine de personnes en majorité des militants de l'Association Laâlaouiya.

Cette manifestation autorisée par les pouvoirs publics intervient au moment même où une interdiction été formulée à la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme pour la tenue de deux conférences à l'université de Béjaïa.

Le directeur des affaires religieuses auteur de l'appel à cette manifestation, n'a même pas jugé utile de marquer de sa présence. Organisée en un seul carré, la manifestation a démarré avec une demi-heure de retard sur l'horaire prévu et sous haute surveillance policière.

Cette marche, la première du genre à Béjaïa, se voulait, selon les explications fournies hier matin par le directeur de l'institution religieuse, «une pression pour freiner l'élan de la mouvance salafist qui s'attaque aux traditions ancestrales que les anciennes générations nous ont léguées quant à la pratique des habitants de Béjaïa lors de la célébration des fêtes religieuses et des cérémonies d'inhumation».

Sentant la dangereuse montée de cette tendance, présentée comme «extrémiste» et son influence sur la société, les tenants de l'islam officiel se sont sentis obligés d'investir la rue dans un appel à une marche maladroitement motivée par le slogan «soutien au Prophète», un slogan «inapproprié» qui a soulevé beaucoup de réactions au sein de l'opinion, estimant que «Mohammed n'a besoin du soutien de quiconque».

D'autres ont souligné que les initiateurs «ont si peur de la mouvance salafiste qu'ils se sont crus obligés d'investir la rue alors que le bon sens voudrait que les mosquées seules suffisent pour cela».

Dans ses réponses, le directeur des affaires religieuses tente de s'expliquer, mettant en avant le risque de pertes de repères religieux que nos ancêtres nous ont légués allant jusqu'à avancer que «les Béjaouis célébraient le Mawlid Ennabawi de cette façon».

Nous allons marcher aujourd'hui pour faire connaître le prophète Mohammed (Qsssl) et dire qu'il est le messager de tout le monde», indiquait Si Ahmed, directeur des affaires religieuses de la wilaya, ajoutant que «ceux qui pensent que la célébration du mouloud est une invention, «bidaâ», se trompent sur le fait que les Bedjaouï la célébraient de cette manière depuis la nuit du temps».

Le directeur de wilaya, précisera que le message de la marche s'adresse «aux salafistes», auxquels «nous ne devons pas céder d'espace, car leur action s'attaquent à l'islam modéré tel que vécu des siècles durant par nos ancêtres». Tout en estimant «faible» la force des salafistes, notre interlocuteur dira que l'islam dans notre pays est majoritairement malékite contre le wahhabisme et le chiisme», deux tendances auxquelles il y croit mais «pas au détriment de notre courant», souligne-t-il.