CRISE SYRIENNE, CONFLIT ALGÉRIE-MAROC, RELATIONS AFRICAINES Le diplomate qui ne mâche pas ses mots

Par Brahim TAKHEROUBT -

Il suggère des solutions, déblaie des pistes et c'est aux responsables des deux pays d'opter pour une solution qui les agrée.

Les enjeux des nouvelles mutations mondiales imposent beaucoup plus un rapprochement entre Alger et Rabat, deux moteurs de l'intégration maghrébine à l'image du couple France-Allemagne dans la dynamique européenne. Ce rapprochement ne doit pas pour autant ignorer les questions pendantes comme celle du Sahara occidental qu'il laisse aux soins de l'ONU. M. Brahimi propose d'ailleurs un modèle comme cela a été fait entre la Chine et l'Inde, deux pays où les échanges commerciaux et économiques n'ont pas été affectés par des tiraillements politiques parfois aigus. Faut-il donc rouvrir les frontières entre l'Algérie et le Maroc? Il est tôt de l'avancer, mais Brahimi veut d'abord faire admettre le principe qu'il est possible de restaurer une dynamique économique et de reconstruire le bloc maghrébin à même de peser dans les rapports avec les pays du nord de la Méditerranée et du reste du monde.

N'est-ce pas que c'est le rôle même d'un sage? Basta aux déclarations enflammées, aux propos aigris et aux positions inconciliables! Figure emblématique de la diplomatie algérienne, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur, expert chevronné dans les conflits internationaux, M.Brahimi vient de placer les jalons de la paix. En homme avisé, il pose la problématique de l'urgence d'une nouvelle politique économique.

M.Brahimi n'a pas d'ambition politique si ce n'est de rapprocher deux pays frères qui partagent tout: la langue, la culture l'histoire et la religion.

Consulté de par le monde, il doit être écouté par les siens. C'était lui l'artiste de l'accord de Taef, en 1989, qui mettait fin à 15 ans de guerre civile au Liban. Il a été l'envoyé spécial de l'ONU en différents points chauds de la planète, il a dirigé la mission onusienne en Afrique du Sud pendant les élections de 1994 qui ont amené Nelson Mandela au pouvoir. De 2012 à 2014, il était médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe en Syrie avant de démissionner de son poste.

Ce n'est que justice d'ailleurs que ce globe-trotteur de 82 ans a reçu en janvier dernier le titre de Docteur honoris causa de l'Institut d'études politiques de Paris. Une juste récompense pour sa carrière dans les relations internationales et les postes de responsabilité qu'il a occupés.