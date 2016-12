IMMIGRANTS SUBSAHARIENS EN ALGÉRIE : TIZI OUZOU "Ils se fondent dans le décor"

Après une période de flottement due à l'insécurité que pouvait constituer leur présence, les citoyens ont vite fait de les adopter.

Ils sont partout, les migrants africains. Après le chef-lieu, ils sont à présent dans les villages. Beaucoup d'entre eux, s'adonnent à la mendicité, mais certains ont su trouver le filon du travail, bien qu'au noir. Des jeunes migrants apparaissent à présent dans les villages. Relativement adoptés par les populations, ils travaillent dans les chantiers, les menuiseries et différents ateliers et même chez les sociétés sous-traitantes des grandes entreprises nationales.

Beaucoup considèrent que ces jeunes Nigérians, Ivoiriens ou Maliens sont un gisement formidable comme un substitut à la main-d'oeuvre locale, devenue rare et exigeante.

C'est tout un phénomène social qui s'installe malgré l'alternance des allers-retours de ces derniers entre leurs pays et l'Algérie. Ces allers-retours incessants, malgré les refoulements, mettent en lumière un autre phénomène social ancien. Les mouvements des populations ont toujours été observés en Afrique du Nord. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les échanges ont toujours existé entre les groupes sociaux grâce à la mouvance. La présence de ces migrants dans les villes algériennes n'a pas pour objectif, la traversée vers les côtes européennes.

Rares sont ceux qui tentent cette aventure à partir des côtes nationales en rapport avec ce qui se voit sur les frontières marocaines, tunisiennes ou libyennes. Aussi, leur présence à travers les villages de Tizi Ouzou est purement humaniste. Les populations, après une période de flottement due à l'insécurité que pouvait constituer leur présence, ont vite fait de les adopter.

Saïd un étudiant en sociologie y voit un phénomène qui n'est pas nouveau. Bien au contraire, les mouvements de populations, estime-t-il, ont toujours été une richesse pour l'Afrique du Nord. «Et alors, les peuples d'Afrique du Nord n'ont jamais vu le Sahara comme une barrière infranchissable. Depuis des siècles, les populations ont traversé du nord au sud et du sud au nord le désert. Avec une cadence plus soutenue, ces populations se sont déplacées d'est en ouest. Il n'y a qu'à voir l'histoire du peuplement de l'Afrique du Nord et vous vous rendrez vite compte que ce phénomène n'est pas nouveau, encore moins étrange pour les populations locales», explique-t-il.

Des vieux racontent que les villages de Kabylie ont toujours accueilli des marchands et autres venus de toutes les régions africaines. «Je me souviens que notre mosquée était souvent occupée par des Noirs venus commercer chez nous. Les échanges commerciaux ont toujours été denses entre les populations. Il y a même des places que nos ancêtres ont aménagées pour en faire des marchés très dynamiques. Ils accueillaient justement les caravanes de chameaux venus du désert», raconte un autre vieux de Boudjima, localité située sur le littoral. D'autres moins enclins à l'explication sociologique ou historique de la présence des Africains sur la terre kabyle considèrent qu'ils sont une richesse économique et que les gouvernants doivent participer à rendre légaux les déplacements des populations africaines.

Les échanges économiques passent par la facilitation de la mouvance des populations africaines au lieu d'en faire des phénomènes marginaux et nuisibles à combattre. «Nous sommes vraiment bizarres, nous les Algériens. Qu'est-ce que nous faisons en France et dans tous les pays du monde si ce n'est pour vivre. C'est normal d'aller en masse en France, pour nous et anormal que ces Africains viennent ici», affirme un vieil homme, retraité après une vie active en France justement.

D'autres considèrent qu'ils sont une bouée de sauvetage pour le travail. «Figurez-vous que je n'ai pas trouvé un maçon et un manoeuvre parmi les jeunes du village. Ils ne font rien durant toute la journée et quand tu leur offres du travail, ils rechignent prétextant d'être occupés. C'est pourquoi, j'ai recouru à ces deux jeunes Noirs. Il faut bien sûr les surveiller, mais au moins eux ils travaillent», note un habitant de Tizi Ouzou.

De plus en plus, les gens recourent à leurs services pour les petites tâches comme le chargement de ciment, de briques et de sable. Il y a même ceux qui travaillent dans les ateliers de soudure et de menuiserie.

Enfin, ces jeunes migrants qui s'insèrent plus ou moins dans le marché du travail sont acceptés par les populations qui restent tout de même prudentes. Le problème ne vient pas de cette catégorie qui gagne sa vie, mais de ceux qui sont abandonnés sur les trottoirs en famille. Ils sont une source d'insécurité qui peut parfois déborder vers de la violence comme on l'a vu dans certaines localités où les populations ont violemment réagi quant aux pratiques de ces migrants.