COMMUNICATION PUBLICITAIRE "Elle doit se faire dans le cadre d'une stratégie"

Par Madjid BERKANE -

Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a indiqué hier à Alger que la communication publicitaire, pour qu'elle soit efficiente doit se construire dans le cadre d'une stratégie. «Pour que la communication soit efficiente, elle doit se construire dans le cadre d'une stratégie, sur un positionnement porteur», a indiqué le ministre dans un message adressé aux organisateurs des 10es Journées euromaghrébines sur la communication publicitaire. Il a souligné que cette communication «doit reposer sur la vérité du produit ou de l'entreprise. Autrement dit, la communication n'est pas un mensonge, n'est pas une duperie, n'est pas une manipulation». A l'ouverture de cette rencontre, Rachid Hassas, initiateur et organisateur de ces journées a mis en évidence «la nécessité de réguler le marché de la publicité en Algérie», relevant qu' «environ 4000 agences de publicité gèrent 70 à 80% de ce marché estimé à 200 millions de dollars, alors que l'Anep n'en gère que 20%». Pour sa part, Madjid Bekkouche, conseiller du ministre de la Communication, a indiqué, dans son intervention, qu'«au-delà des questions relatives au marché, à sa croissance et à ses chiffres, des préoccupations professionnelles et éthiques sont importantes et méritent d'être examinées.»