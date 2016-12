SIDI ABDELLAH Une expérience algérienne

Par Saïd BOUCETTA -

Située à l'ouest d'Alger, à quelque 25 kilomètres de la capitale, la ville nouvelle de Sidi Abdellah est divisée en cinq parties interdépendantes.

La nouvelle ville de Sidi Abdellah sort enfin de terre et promet d'être totalement opérationnelle en 2018. Le président de la République a inauguré le «premier jet» de ce qu'il est convenu de qualifier d'expérience sans précédent dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Sidi Abdellah était, au tout début, pensée comme une ville à part entière, avec la mission de soulager Alger. Au tout début du troisième millénaire, les autorités centrales la voyaient comme la solution urbaine d'excellence. C'était, il faut bien le souligner, la première fois que le gouvernement pensait à la réalisation d'une ville sous cette optique. Sidi Abdellah était dotée d'une identité, elle devait être la ville de la technologie et du numérique.

Le Cyberparc, bâtisse inaugurée, il y a plus d'une dizaine d'années devait donner le «la», à ce qui devait suivre. Mais le mode de financement choisi à l'époque, les lourdeurs administratives et les nombreux conflits nés autour du foncier ont retardé la réalisation. L'établissement public dédié à la réalisation de Sidi Abdellah était plus spectateur qu'acteur d'un des plus importants projets de la capitale.

Des bruits ont circulé, des ministres se sont succédé, sans que l'on sente véritablement le déclic que les milliers de citoyens habitant la ville attendent depuis des années. Le projet a été confié aux Sud-Coréens qui avaient réussi, chez-eux, à créer une ville en quelques années. Mais il semble que la demande de l'Algérie n'était pas dans leurs cordes.

Ils ont laissé tomber. Mais plus d'une décennie après, force est de constater, qu'enfin, on soit parvenu à un résultat probant, bien qu'il faille encore attendre plus d'une année pour évaluer le succès ou pas de cette expérience algérienne.

Située à l'ouest d'Alger, à quelque 25 kilomètres de la capitale, la ville nouvelle de Sidi Abdellah est divisée en cinq parties interdépendantes.

Dans son schéma directeur, il est prévu une zone urbanistique. Celle-ci comporte déjà 45.000 logements, entre les formules Aadl et LPP. Il faut savoir que 20.000 unités ont été réalisées et seront distribuées prochainement. Il faut savoir également que la ville comporte une zone technologique qui en sera le coeur battant.

C'est de la dynamique de ce pôle que dépendra le succès de la ville de Sidi Abdellah qui s'étale sur 7000 hectares, dont 3000 urbanisables.