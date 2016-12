ANNABA 500 000 pétards saisis

Par Wahida BAHRI -

Les multiples saisies durant la semaine en cours, renseignent sur la forte mobilisation des différentes brigades de la police judiciaire.

«Il s'agit outre la préservation de la sécurité des citoyens, quant aux dangers pesants par l'usage effréné des ces produits interdits à la commercialisation, de la protection de l'économie nationale, contre toute contrebande saignante», se sont accordés à dire les chargés de ces opérations. Ainsi renseigne le nombre de saisies opérées par les éléments de la BRI (Brigade de recherches et d'investigations) relevant de la PJ d'Annaba, qui a saisi 155.000 unités de produits pyrotechniques, de divers formes et calibres. Il a été aussi saisi lors de cette même opération 175 lasers, 36.000 cartons de «chemma» contrefaite et 2000 cartons de cigarettes de différentes marques ainsi que 10.080 cartons de maâssel pour la chicha. Ce coup de filet, selon les précisions apportées par Nacer Loucif, lieutenant de police à la sûreté de wilaya d'Annaba, est survenu sur informations parvenues à leurs services, faisant état de la présence d'une importante quantité de produits pyrotechniques, entreposée au domicile d'un contrebandier, sis à la cité TCA Annaba. Les investigations menées en collaboration avec les services de renseignements, se sont soldées par la découverte d'un véritable entrepôt, au domicile du prévenu. Ce dernier déféré par-devant les instances juridiques compétentes, a été placé sous mandat de dépôt, pour détention et commercialisation illicite de produits prohibés. Autre saisie resserrant de plus en plus l'étau autour des contrebandiers et les trafiquants de ces produits, entrés frauduleusement par les différents ports du pays, pour inonder le marché national et local en pareille circonstance, celle opérée par les éléments sécuritaires, relevant du service de la voie publique. Les brigades mobiles et immobiles relevant de la sûreté de wilaya d'Annaba, usant de leur flair. De fins limiers, ont enregistré d'importantes opérations de saisies de ces produits prohibés. Il s'agit, lors d'une première opération, de 14.023 unités de pétards, toutes formes confondues, comme précisé par Houara Youcef, principal de la voie publique. Ce dernier a précisé que la saisie a été découverte dans un dépôt- en plein centre-ville d'Annaba, non loin du marché El Hattab. Pour les besoins de l'enquête, M.Houara a tenu à préciser que la saisie s'est effectuée sur informations exploitées, tout en les limitant, hormis le mis en cause, un individu de 35 ans, arrêté et présenté par-devant le magistrat instructeur, près le tribunal d'Annaba. les éléments de son service ont aussi récupéré sur la voie, quelque 175.101 unités de pétards, abandonnés par ces derniers à bord d'un véhicule que les trafiquants ont abandonné. Le commissaire chargé de la voie publique a précisé que des instructions ont été données aux différentes brigades, mobiles et immobiles, au niveau de tous les points de contrôle de doubler de vigilance, notamment au niveau des principaux axes d'accès à la ville d'Annaba. S'agissant de la sécurisation des personnes, notamment durant la nuit du Mawlid Ennabaoui Echarif, où Annaba prévoit un riche programme culturel et religieux, un dispositif préventif et anticipatif a été mis en oeuvre depuis plusieurs jours déjà, mais renforcé de plus en plus à l'approche des festivités du Mawlid Ennabaoui Echarif «Il consiste essentiellement en l'intensification des opérations de contrôle et la multiplication des patrouilles mobiles, de jour comme de nuit, notamment.