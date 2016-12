ANNABA El Hourya est leur quartier

Par Wahida BAHRI -

40% des migrants subsahariens tentent de transiter par les villes de l'Est du pays vers l'Europe.

Le flux migratoire des Subsahariens en Algérie se concentre notamment dans les villes côtières, Annaba, El Tarf et Skikda entre autres, faisant ainsi des villes de l'Est du pays un point de transit vers l'Europe. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains viennent en Algérie à la recherche d'une vie meilleure et s'y établir. Fuyant pour la plupart la guerre, la misère et la pauvreté, Beaucoup semblent avoir trouvé dans les villes algériennes un but à leur vie. En situation irrégulière pour la plupart, les Subsahariens sont loin d'être invisibles pour les populations qui ont toujours compati à leur détresse. En témoignent le comportement et le sentiment de commisération manifesté à leur égard. En dépit des désagréments occasionnés par certains, la majorité des hôtes africains de l'Algérie tentent tant bien que mal de se frayer une présence à la dimension de leur situation de migrants clandestins.

Cette dernière qui n'interfère en aucun cas dan les bonne manières d'accueil des populations de l'Est du pays, envers les migrants subsahariens, fuyant les affres de la vie dans leurs pays d'origine. A Annaba comme à El Tarf ou à Skikda, «les migrants africains sont ce grain de beauté de la région», comme aime à les qualifier un artiste local qui, au passage se félicite de la réaction globalement positive des citoyens. Entre petits boulots et mendicité ils tentent, dans la clandestinité, de se reconstruire une vie, renonçant souvent à leurs rêves de l'eldorado européen. Avec un esprit de paix, ces migrants ne cherchent qu'à survivre. On les trouve sur les chantiers de construction, embauchés par des entreprises en charge de divers projets. Ils ont investi l'agriculture, où à la wilaya d'El Tarf, les Subsahariens sont présents en grand nombre sur les champs agricoles.

Même constat pour la wilaya de Skikda où, plusieurs petits boulots en clando sont accomplis par les intéressés. Bien que sans papiers cette frange de ressortissants étrangers, venus notamment du Mali, Congo, Niger, Cameroun, Côte d'Ivoire et le Nigeria entre autres, parviennent même dans la clandestinité, à louer un logement. Comme c'est le cas dans la wilaya d'Annaba, où le quartier El Hourya, sis la vieille-ville, est le lieu privilégié des Subsahariens, qui y trouvent une location à la hauteur de leurs moyens financiers. D'autres par contre sont en location dans des appartements des cités de la ville d'Annaba. La situation est similaire dans d'autres villes de l'Est du pays, où les migrants font partie intégrante du quotidien des populations algériennes. Une situation qui est loin d'être méconnue par les services de sécurité algériens.

C'est dire que même en situation irrégulière, les Subsahariens sont pratiquement intégrés dans la société, en attendant peut-être une éventuelle régularisation de leurs situations. Il reste néanmoins qu'une partie de ces «invités» de l'Algérie recourent à la mendicité. Loin de toute considération, tant des croyances religieuses, encore moins de couleur, les Algériens se montrent généreux. «On ne peut rester indifférents à la main tendue d'un enfant ou celle d'une maman avec un bébé sur les bras», nous diront plusieurs individus apostrophés sur la question. «Dieu seul sait les conditions qui ont poussé ces personnes à quitter leurs pays respectifs», nous précise-t-on. Agressé par la pauvreté, la guerre ou tout simplement par le désir d'une vie différente que celle qu'ils ont chez-eux, ils tentent de par leur migration tant en Algérie que dans d'autres pays de se reconstruire une vie. A Annaba quatrième ville d'Algérie, tout autant que dans les autres villes de l'Est, les sans-papiers circulent en toute liberté, notamment depuis le conflit au Mali. Puisque l'Algérie ne renvoie plus systématiquement les clandestins dans le désert, comme ce fut le cas durant la décennie noire où l'Algérie était frappée par le terrorisme et de réseaux de passeurs d'armes.

Aujourd'hui, il ne s'agit plus de «migration alternante», qui signifie économie frontalière du «troc frontalier». Il est question plutôt de la marche sur le chemin de l'exil. Situation imposée par des cas de force majeure, contraignant des familles entières à abandonner leurs foyers, pour sauver leur vie. Il y a par contre un autre type de migrants subsahariens, des jeunes entre 20 et 30 ans. Ceux-là, bercés par la convoitise du Vieux Continent, optent pour les villes côtières du pays, l'Est surtout réputé notamment pour le phénomène d'«el harga». Ces villes, faut-il le dire, ne sont pas leur destination finale. 40% des migrants subsahariens tentent de transiter par les villes de l'Est du pays vers l'Europe. Ces prétendants à l'immigration clandestine sont souvent découragés par les difficultés et finissent par renoncer à l'aventure, et se résignent à comprendre qu'il y va de leur vie. Optant de ce fait pour une place au sein d'une population dont ils ne diffèrent pas pour autant, ils font de leur présence et de celle de leurs compatriotes africains un véritable grain de beauté dans ce pays compatissant, mais surtout accueillant pour eux-mêmes, étant en situation irrégulière.