CRISE SYRIENNE, CONFLIT ALGÉRIE-MAROC, RELATIONS AFRICAINES Lakhdar Brahimi livre son analyse

Par Abdellah BOURIM -

«L'algérie est un acteur incontournable dans la région»

Quelle place pour l'Algérie dans le monde actuel et quels sont les défis qui l'attendent? C'est la thématique qu'a abordée le diplomate algérien Lakhdar Brahimi lors d'une conférence qu'il a animée hier, au siège de l'Ecole nationale de la police algérienne dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960. En analyste avisé et diplomate chevronné, M.Brahimi a inscrit ces défis dans le cadre des conflits régionaux comme la guerre en Syrie et les relations algéro-marocaines ainsi que dans le sillage des mutations géostratégiques qui accompagnent ces conflits. Dans son analyse, M Brahimi pousse à dépasser les tiraillements entre Alger et Rabat et aboutir à la construction maghrébine. Et pour ce faire, M.Brahimi a préconisé un rapprochement intelligent.

«L'Algérie a fait des avancées remarquables dans ce domaine, mais ce n'est pas suffisant pour se positionner sur l'échiquier politique mondial. Nous devons travailler davantage pour la reconstruction de l'Union maghrébine, un bloc qui permettra aux pays le composant d'imposer leur vision», a-t-il dit soulignant auparavant que l'Algérie est un acteur majeur dans la lutte antiterroriste et de ce fait incontournable dans la région. «Les relations internationales basée jadis sur la solidarité entre les peuples est remplacé par l'intérêt, d'où la nécessité de tracer une nouvelle feuille de route permettant d'unir les différents acteurs pour mieux défendre les intérêts communs des peuples et de laisser leurs différences de côté». Pour étayer ses dires, ce dernier évoque la guerre sino-indienne, «les deux pays sont toujours en conflit permanent, mais ils n'ont jamais cessé d'échanger» a-t-il expliqué. Voilà donc une piste à creuser, celle de la dynamique économique. Cette démarche a le double avantage: les deux pays moteurs de la région vont dépasser leurs différends politiques et cela permetra de peser sur le plan régional. En effet, pour le diplomate, «il faut se constituer en bloc pour mieux se positionner sur l'échiquier politique mondial». Faut-il ouvrir la frontière entre l'Algérie et le Maroc? Lakhdar Brahim ne l'a pas dit textuellemment, mais il a appelé à l'intensification des échanges économiques entre les différents pays du continent. «Nous ne sommes plus dans le monde unipolaire. Certes, les USA sont la plus grande puissance militaire mondiale, mais sur le plan économique il y a des forces émergentes qui s'imposent sur le marché mondial à l'exemple de la Chine, l'Inde et d'autres.» Et le dossier du Sahara occidental? «Il est pris en charge dans le cadre de l'ONU», réplique-t-il.

Le conférencier s'exprimait devant une salle bondée de monde composée d'élèves officiers, de journalistes de la presse nationale ainsi que des membres du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales Nouredine Bedoui, le ministre de la Santé Abdelmalek Boudiaf, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Mohamed El Ghazi et le directeur de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel et des responsables de la Sûreté nationale, étaient présents à la conférence.

Abordant la crise syrienne où l'armée de Bachar Al Assad est sur le point d'extirper les derniers résidus de Daesh, M.Brahimi estime que le pays est victime de ses voisins «La Syrie est victime de ses voisins, d'un côté la Turquie, le Qatar et l'Arabie saoudite, de l'autre côté, l'Iran et la Russie et le grand perdant c'est bel et bien le peuple syrien.»La situation est critique et le pays est devenu le stade de confrontations entre les différentes puissances intervenant dans cette crise qui «n'ont qu'un seul souci, la préservation de leurs intérêts». «Certes, le printemps arabe je l'ai accueilli personnellement avec beaucoup d'espoir. Les autorités ont été dans l'obligation de répondre aux besoins du changement exprimé par le peuple, malheureusement de nombreux Etats n'ont pas répondu favorablement et n'ont pas pris aux sérieux la voix du peuple qui aspire à un monde meilleur», a-t-il affirmé.

S'agissant de l'Afrique et des relations avec l'Algérie, l'ancien ministre des Affaires étrangères estime qu'il est grand temps de mettre en oeuvre une nouvelle politique basée sur le rapprochement entre les pays du continent dont la plupart d'entre eux souffrent de la misère, de la famine, des guerres civiles et du terrorisme. Ce dernier a fait appel aux responsables du continent de travailler davantage pour le bien des peuples africains. La consolidation des relations entre les différents Etats du continent est devenue une urgence pour pouvoir accompagner les mutations de la société.