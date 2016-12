IMMIGRANTS SUBSAHARIENS EN ALGÉRIE Mensonges et vérités

Par Saïd BOUCETTA -

Ils sont mieux lotis que dans leur pays d'origine

La question des immigrants subsahariens est revenue, ces derniers jours au-devant de la scène à la faveur d'une rixe dans un quartier de la périphérie de la capitale. De suite, la société algérienne s'en est trouvée accablée par des accusations invraisemblables, au regard de l'histoire du peuple algérien. La machine «droit-de-l'hommiste» s'est mise en branle, à l'annonce du transfert de 1400 migrants africains vers un centre de vacances à Zéralda, dans l'objectif de les reconduire dans leur pays d'origine. Faut-il souligner que ce genre d'opérations, il y en a eu des dizaines, organisées par le Croissant-Rouge algérien et qui concernaient spécifiquement des populations d'immigrants identifiés comme étant des Nigériens, avec l'accord de leur gouvernement. Tout le monde les aura remarqués sur la voie publique.

Ils vivent de mendicité. C'est cette catégorie de clandestins qui est prioritairement concernée par des actions d'envergure. Les immigrants présents en Algérie, qui viennent de 42 pays africains font certes l'objet d'interpellation par les services de police et sont confrontés à des poursuites judiciaires, à l'image de tous les clandestins dans le monde entier. Mais force est de constater, au regard de ce qu'on voit sur le terrain, que l'application de la réglementation en la matière n'est pas stricte. Des milliers de Subsahariens sont recrutés par de petites entreprises du bâtiment ou des agriculteurs, avec des niveaux de salaires journaliers de 1500 à 2000 DA, donc au-dessus du Snmg. Il se trouve, dans le lot des employeurs, des escrocs, voire de véritables «esclavagistes». Mais cette catégorie d'individus, comme il en existe dans le monde entier, n'est pas majoritaire.

Globalement, les migrants parviennent à avoir une existence, certes difficile, mais ils sont vraisemblablement mieux lotis que dans leur pays d'origine, car ils sont assez nombreux à s'établir en Algérie. Quant au regard des Algériens envers ces migrants, il est fonction de l'expérience que l'on peut avoir avec ces «étrangers».

Il faut dire que parmi les Subsahariens qui s'établissent en Algérie, il n'y a pas que des anges. Les services de sécurité ont arrêté des trafiquants de drogues, des proxénètes et des arnaqueurs.

Le bouche-à-oreille aidant, l'on peut supposer que la mauvaise réputation de certains aient pu déteindre sur le reste des immigrants. Mais dans tous les cas de figure, les Algériens finissent par séparer le bon grain de l'ivraie et se faire leur propre opinion des gens qu'ils ont en face d'eux. Faire le procès pour racisme à l'Algérie pour une rixe entre voisins, c'est pousser le bouchon un peu trop loin, lorsqu'on voit ce qui arrive aux USA où des citoyens américains sont froidement abattus par la police à cause de la couleur de leur peau. Ou encore, en France, où il a été organisé une chasse aux clandestins à Calais.