IMMIGRANTS SUBSAHARIENS EN ALGÉRIE Les réfugiés sont-ils un danger?

Par Ikram GHIOUA -

Les plus chanceux trouvent du travail

Beaucoup ont fui la guerre, la misère et d'autres espèrent trouver un moyen pour rejoindre l'Europe. Ces milliers de réfugiés subsahariens qu'on rencontre quotidiennement sur notre chemin ont tous une raison qui les mène vers l'Algérie, parfois au risque de leur vie. Sans nul doute que la principale cause qui pousse ces subsahariens à venir trouver refuge dans le pays est liée aux conflits politiques, l'insécurité provoquée par les groupes armés. Certains ont tout perdu. Il va falloir tout recommencer. L'autre raison est la pauvreté. A la recherche d'un travail, mais vainement, ils finissent dans la rue à mendier du matin jusqu'au soir. Les plus chanceux deviennent cordonnier, tailleur, serveur et parfois coiffeur. Le CRA ainsi que des associations contribuent à soulager la souffrance des migrants. L'Etat n'a jamais préservé un effort pour subvenir aux besoins de ces invités surprises. Même le simple citoyen fait l'effort. Mais à un certain stade le phénomène devient pesant et l'Algérie à elle seule ne peut pas contenir le flux migratoire qui devient un drame social. A l'origine du phénomène ce sont ces réseaux de trafiquants et contrebandiers qui proposent en échange d'une somme d'argent leurs services à ces personnes en détresse. Des opportunistes qui tirent profit des plus vulnérables.

Les lieux de transit vers l'Algérie restent Tamanrasset, Bordj-Badji-Mokhtar ou Tin-Zaouatine. Les voyages sont programmés de nuit. L'itinéraire passe vers Ghardaïa ou In-Salah. Entre 2014 et 2015 plus de 3000 réfugiés du Niger ont été rapatriés vers leur pays d'origine. Mais aussitôt des vagues de migrants sont revenus. De plus en plus nombreux à Constantine comme dans toutes les grandes villes du pays, si bien qu'on en rencontre à presque tous les coins de rue. Ils sont principalement du Niger et du Mali; arrivés avec femmes et enfants. Mais l'on compte aussi des Syriens. Ceux-là occupent les espaces publics du centre-ville, mais aussi des quartiers.

De la mendicité, ils en ont fait leur métier. Pour attirer les passants, ils exposent leurs enfants et bébés, leur but est de les amener à faire oeuvre de charité et d'offrande aussi modeste soit-elle. Ces réfugiés ne sont pas tous dans le besoin. Parfois, pour ne pas dire souvent, ils sont même dangereux. Combien de fois les services de la sûreté de la wilaya de Constantine, ont-ils traité des affaires liées à des trafics allant de documents aux billets de banque. Cela ne se passe pas uniquement à Constantine, mais dans toutes les villes de l'Algérie où les migrants accueillis par les Algériens arnaquent les citoyens sans remords. Dénoncer ces trafiquants ou d'autres souvent à l'origine de vols et autres incidents, est très mal vu par la communauté internationale dont certaines organisations dites humanitaires saisissent l'occasion pour parler des droits de l'homme et selon eux du mauvais traitement réservé aux migrants! Peut-être que l'Algérie n'a pas le droit, quand il s'agit de la sécurité de ses citoyens, d'agir dans ce sens et de laisser faire dans l'impunité totale!