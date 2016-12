POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS CES 10 DERNIÈRES ANNÉES La fête du Mawlid n'est plus explosive

Par Massiva ZEHRAOUI -

Chaque année, le même spectacle

La réactivité des services de sécurité, les «filtres» des douanes et la sensibilisation de la Protection civile ont payé. Pour la première fois depuis ces 10 dernières années El Mawlid Ennabaoui ne sera pas explosif. «Finalement, il est possible dans notre pays de fêter El Mawlid sans danger, sans explosifs et sans risques», se réjouit Saïda, une Algéroise habitant le quartier d'Hussein-Dey à Alger. Cette quinquagénaire, qui a une peur bleue des pétards, était en train de négocier paisiblement la «rechta» chez son boucher. «L'éradication de ces bombes explosives nous évitera non seulement les désagréments sonores, mais aussi épargner des centaines de blessés qui écument les urgences des hôpitaux chaque nuit du Mawlid» enchaîne Aâmi Hmed, le mari de Saïda.

Ces dernières années, la célébration du Mawlid Ennabaoui a toujours été synonyme de troubles en tous genres. C'est sans doute la seule fête religieuse qui suscite l'appréhension de la plupart des citoyens algériens. Et pour cause, des explosions qui fusent de toutes parts viennent ébranler leur tranquillité, produisant ainsi de fortes détonations qui menacent de fragiliser davantage certaines bâtisses déjà gravement détériorées par leur vétusté, notamment dans la capitale. Ceci dit, le Mawlid Ennabaoui de cette année s'annonce vraisemblablement moins «détonnant». Si l'on croit le nombre d'incidents liés a l'utilisation de pétards de toutes sortes et la mauvaise manipulation des bougies survenue lors de cette période durant l'année 2014, nous pouvons constater une très grande amélioration en 2015. En effet, en 2014 les services de la Protection civile ont fait état de nombreux incendies dans des appartements, en plus d'un très grand nombre de blessés par brûlures causées par l'inconscience de certains utilisateurs de ces produits, qui n'hésitent pas à lancer des pétards sur des passants. L'année précédente en revanche a enregistré une baisse significative. Hormis quelques incendies qui se sont déclenchés dans quelques régions de la capitale et quelques incidents sans gravité, l'année 2015 a été relativement tranquille. Cette année aussi montre des signes qui semblent indiquer que la célébration du Mawlid Ennabaoui se déroulera d'une manière plus paisible. Comparativement aux années précédentes, l'usage des pétards ou autres commençait bien avant le jour de la célébration de cette solennité, ce qui n'est pas le cas cette année plutôt marquée par un calme plat. On trouvait également des étals chargés de produits pyrotechniques variés dans tous les recoins et les artères de la capitale, rassemblant autour d'eux un monde fou. La mobilisation des services de sécurité y est pour beaucoup. Elle a permis de remédier aux dangers que peut impliquer l'usage de ces produits et ce, en renforçant leur dispositif. Pour rappel, 55 millions de pétards ont été saisis par les services des douanes en 2016. Des interventions menées par les éléments de la Sûreté nationale et la Gendarmerie nationale se sont également soldées par la saisie d'un nombre colossal de produits pyrotechniques. Les nombreuses campagnes de sensibilisation liées aux conséquences dangereuses qu'engendre l'utilisation de ces produits, qui ont été intensément menées, à travers notamment les supports médiatiques ces derniers temps, portent finalement leurs fruits.