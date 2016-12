LES DESSOUS DE L'ACCORD HISTORIQUE CONCLU ENTRE LES PAYS OPEP ET NON-OPEP La "griffe" algérienne

Par Mohamed TOUATI -

Les arguments de l'algérie ont porté

Avant de parvenir à un consensus autour d'une baisse de la production des pays producteurs, il fallait d'abord rapprocher des positions qui, a priori, étaient inconciliables.

Le succès éclatant qui a sanctionné le sommet Opep non -Opep qui s'est tenu le 10 décembre à Vienne n'est pas arrivé sur un simple claquement des doigts. Comme il n'est pas non plus tombé du ciel. Personne, aucun expert, aucun analyste ne lui prédisait une telle issue. Plusieurs obstacles l'ont fait croire. L'un d'entre eux paraissait insurmontable. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole était minée par le différend irano-saoudien. Rien n'indiquait que les ressentiments qu'entretiennent les deux pays allaient finir par s'estomper. Toute initiative pour tenter de rééquilibrer le marché et faire rebondir les prix du pétrole était vouée à l'échec si cette bombe n'était pas désamorcée. L'Algérie allait se lancer dans cette opération qui s'avérait périlleuse. Les relations exceptionnelles qu'elle entretient avec ces deux nations allaient s'avérer un atout déterminant. Il fallait convaincre les deux parties qu'elles avaient tout à gagner en se montrant plus disposées à collaborer.

L'économie saoudienne est sur un baril de poudre. Son déficit commercial a frôlé les 100 milliards de dollars en 2015 alors que l'Iran qui ambitionne de retrouver son niveau de production d'avant les sanctions occidentales qui l'ont frappée à cause de son programme nucléaire controversé ne pouvait se satisfaire du niveau actuel des cours de l'or noir. Il fallait donc convaincre ces deux puissances du bien-fondé de l'initiative algérienne. L'Arabie saoudite a joué le jeu. L'Iran a suivi les arguments de l'Algérie. Après plusieurs navettes qui l'ont conduit à Riyadh et Téhéran, le ministre de l'Energie a annoncé la «paix des braves» entre les deux «frères ennemis». Le terrain était déminé.

Le 28 septembre, en marge du 15ème Forum international, un accord qualifié d'historique a été conclu à Alger. L'Algérie a proposé à l'Opep de baisser sa production de 1,1 million de barils par jour. La République islamique d'Iran et la Russie ont manifesté leur confiance à l'Algérie. Les pays du Golfe n'avaient pas le choix. En plus de leurs difficultés financières consécutives à la baisse des prix du pétrole, ils s'étaient engagés dans deux guerres ruineuses, au Yémen et en Syrie. La Russie y trouvait son compte, en raison de l'embargo économique qui la frappe et de la crise financière qu'elle traverse, au même titre que les autres pays producteurs. Le 10 décembre allait signer le couronnement de l'accord d'Alger, à Vienne, en Autriche. L'accord obtenu avec 11 pays hors-Opep pour diminuer l'offre de 558.000 barils/jour «marque l'effort extraordinaire de la diplomatie algérienne, et cela est reconnu par tous les responsables. Les ministres reconnaissent le rôle de l'Algérie et la disponibilité du président de la République Abdelaziz Bouteflika à soutenir cet accord», a déclaré le ministre algérien de l'Energie. «Avec l'organisation de la réunion extraordinaire de l'Opep à Alger, il y a eu tout un mouvement de la diplomatie algérienne, du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères et les déplacements que j'ai eus à mener pour construire cet accord», a rappelé Nourredine Bouterfa. L'accord Opep-non -Opep devrait en toute logique booster le baril au -dessus des 60 dollars. L'ex- P-DG de Sonelgaz y croit. Interrogé sur l'impact attendu du nouvel accord sur les cours, M.Bouterfa a indiqué que «notre objectif était d'arriver à un baril à 50/55 dollars, je crois qu'il sera atteint, peut-être un peu plus. Le premier semestre sera assez difficile, vers le deuxième semestre on sentira nettement l'apport en matière de prix» a indiqué M.Bouterfa. Mission accomplie? Le baril doit confirmer aujourd'hui.