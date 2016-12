IL CONVOQUE SON CONSEIL NATIONAL JEUDI ET VENDREDI PROCHAINS Le RND zoome sur les législatives

Par Nadia BENAKLI -

Ouyahia va remettre les pendules à l'heure

La bataille des législatives s'annonce féroce pour décrocher le maximum de sièges au sein de la chambre basse du Parlement.

Ses sorties sont fortement attendues par les observateurs de la scène politique. Le patron du RND et le directeur de cabinet à la présidence de la République, Ahmed Ouyahia animera samedi prochain une conférence de presse à l'issue de la réunion du conseil national. M.Ouyahia va s'adonner à son exercice le plus favori, à savoir le jeu des questions réponses avec les journalistes.

Un jeu qu'il maîtrise parfaitement avec son franc- parler et sa capacité d'analyse. Cette sortie, qui intervient dans une conjoncture politique, économique et sociale amènera le patron du RND à faire le tour d'horizon.

Les législatives, le remaniement ministériel, la situation économique du pays et la décision de l'Opep, la loi de finances 2017, le maintien de la retraite sans condition d'âge pour une période de deux ans, les couacs du Forum africain d'investissement et enfin la participation du FFS aux législatives sont autant de sujets qui seront soigneusement décortiqués par ce vieux routier de la politique. En jonglant entre sa casquette de SG du RND et celle de directeur de cabinet à la présidence de la République, Ouyahia va saisir cette occasion pour balayer les mauvaises supputations et remettre les pendules à l'heure. Par ailleurs, la réunion du conseil national qui se tiendra jeudi et vendredi prochains sera consacrée à l'élaboration de la stratégie du parti pour les prochaines législatives. «C'est une réunion ordinaire pour débattre des affaires internes du parti et de mettre en place la stratégie à mener lors des prochaines échéances électorales», a affirmé Mohamed Guiggi, chef du groupe parlementaire du RND. Cette réunion est la deuxième du genre après le dernier congrès tenu en mai dernier.

Le RND qui est déjà en précampagne veut gagner du temps en mettant en place son plan de bataille avant l'heure. L'enjeu vaut bien la chandelle! Le RND veut à tout prix renforcer son poids dans le champ politique et concurrencer son rival, en l'occurrence le FLN. Pour cela, le patron du parti s'emploie pleinement dans la mobilisation de ses troupes. Malgré ses responsabilités de directeur de cabinet à la Présidence, Ahmed Ouyahia trouve toujours du temps à consacrer pour le parti. Preuve en est, ce dernier a sillonné l'ensemble des wilayas du pays pour chapeauter en personne l'installation des conseils de wilayas après le dernier congrès.

Le chef de file du parti a fait de cette occasion, d'une pierre deux coups. Tout en s'imprégnant de visu de la situation du parti, Ouyahia a mené une précampagne en sensibilisant davantage ses militants sur les enjeux du prochain rendez-vous électoral. Avec la vaste participation des partis politiques, la bataille législative s'annonce féroce pour décrocher le maximum de sièges au sein de la chambre basse du Parlement. Conscient de ce défi, M.Ouyahia va saisir, donc, la réunion du conseil national pour mobiliser et sensibiliser ses cadres sur leur rôle sur le terrain. «La tenue des législatives au premier semestre 2017, risque de renforcer certaines tendances aux surenchères qui ne serviront pas les intérêts du peuple», avait déclaré le patron du parti lors d'une rencontre avec ses représentants au Parlement.

D'ailleurs, en vue de donner un nouveau souffle à son parti au sein de la base, le secrétaire général a procédé à une opération de renouvellement des secrétaires de wilayas.

Avant-hier, Ouyahia a procédé au changement du secrétaire de wilaya de Constantine, Saïd Redouane, lequel a été remplacé par Boujemaâ Attia. Cette décision est intervenue suite à la démission collective des militants du parti suite à un conflit qui les opposait au secrétaire de wilaya pour avoir annulé le résultat du vote des membres du conseil de wilaya tenu le 26 juillet dernier. Ainsi, pour mettre fin à cette cacophonie, le SG du parti est intervenu en pompier en écartant le secrétaire de wilaya.

Or, la direction du parti ne veut pas trop polémiquer sur ce sujet et explique qu'il s'agit des changements ordinaires. «Jusqu'à présent 10 wilayas ont été touchées par cette opération qui est du ressort du secrétaire général du parti», a soutenu M.Guiggi. invité à s'exprimer sur la dernière sortie des redresseurs qui ont annoncé la création du RND parallèle à Béjaïa, le chef du groupe parlementaire n'a pas voulu tartiner dessus estimant que «ces gens-là n'ont aucune qualité au sein du parti». Ce qui semble certain, ce sujet s'invitera au débat lors de ce conseil national.