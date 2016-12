IMMIGRANTS SUBSAHARIENS EN ALGÉRIE : ORAN Le racisme n'est pas algérien

Par Wahib AïT OUAKLI -

A Oran, la considération est mutuelle

A El Hassi, ce sont des dizaines de cortèges de voitures qui défilent dans ce quartier, toutes chargées de denrées alimentaires et d'habits.

Il suffit d'écouter les bourdonnements et bombardements du rappeur bônois Lotfi Double Canon pour tout comprendre, mais comprendre par la même que le racisme et la persécution des chrétiens ne figurent pas tellement dans le jargon des Algériens. Cet artiste, connu pour son verbe cru, en dénonçant les phénomènes sociaux, ne lésine pas à descendre à l'avance en flammes tout phénomène prenant forme comme le racisme. Pour mieux comprendre le racisme, le chanteur amazighphone, Akli D, a, lui aussi, tout résumé dans sa chanson intitulée «Monsieur le Gardien de la Paix».

A Oran, tout comme dans plusieurs villes du monde, le racisme est d'une connotation différemment appréciée, évaluée et soupesée autrement, selon le contexte prévalant, la situation et l'humeur des uns et des autres. Les habitants de la capitale des Deux Lions, ne s'inscrivent nullement dans une démarche qu'on leur a collée insidieusement, tout en collant l'étiquette de «terroriste» à tout Algérien alors que lui aussi souffrait, durant les années de la tragédie nationale, du terrorisme aux ramifications mondiales. Le temps a fini par donner raison à cet Algérien.



Les hommes naissent-ils racistes?

Le temps finira également par donner raison à ces milliers d'Algériens qui accélèrent la cadence dans leur activisme pour l'humanisme en apportant l'aide et l'assistance qu'il faut à ces centaines de Subsahariens ayant fui les zones de choc en s'installant à Oran. A El Hassi, quartier populaire situé dans la périphérie ouest de la ville d'Oran, ce sont des dizaines de cortèges de voitures qui défilent, toutes chargées de denrées alimentaires et habits à distribuer à des dizaines de familles venues de loin pour se réfugier dans la terre d'asile, Oran.

Idem pour plusieurs Subsahariens ayant la chance de s'installer à Cavaignac et Saint-Pierre, deux quartiers situés en plein coeur de la ville d'Oran. Ces Subsahariens sont venus du Sénégal, la Côte d'Ivoire, Togo, Cameroun, Niger, Nigeria, Mali etc. Ils ne sont certes pas installés dans l'aisance totale. Mais ils ne sont pas non plus ignorés par les Algériens pour leur couleur ou pour leur religion. Bien au contraire, ils se sont familiarisés avec les Oranais qui leur apportent assistance dès qu'ils font un petit signe. Mamadou, venu du Mali, dira que «nous sommes nourris et habillés par ces vagues interminables de jeunes nous rendant visite chaque soir».

Khadijatou, de la Côte d'Ivoire, mère de trois enfants, lâche ses tresses avant de se relâcher affirmant que «je suis chômeuse. Mon seul pain provient des aides que m'apportent plusieurs Oranais, me rassurant avec leur soutien indéfectible». «Nous ne sommes pas nés racistes pour l'être aujourd'hui», dira Hassan, voisin de plusieurs Subsahariens installés dans son quartier, Cavaignac. Cela ne signifie aucunement que la situation est totalement reluisante. Des accrochages de voisinage surviennent de temps à autre. Des Africains font également l'objet d'agression et parfois même de viol. Des spécialistes rangent cette question dans la case d'un phénomène de criminalité traqué par les forces de sécurité et sévèrement réprimé par la justice. N'a-t-on pas arrêté, mis sous mandat de dépôt, jugé et condamné sévèrement les violeurs des deux Maliennes Icha et Myriam qui ont été conduites en 2013 sous la menace d'une arme blanche, par trois individus, dans une maison isolée? Tout récemment, le tribunal criminel près la cour d'Oran a condamné trois jeunes à 15 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sur Marie-Simone, migrante d'origine camerounaise, survenu en octobre 2015. Dans son réquisitoire, le ministère public a insisté sur la gravité des faits et requis 20 ans de réclusion criminelle pour les trois inculpés.

Le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, a, dans un passé récent tranché la question lorsqu'il a décidé de la réouverture et de l'entretien des églises et des synagogues indiquant que «je suis ministre de toutes les religions». Les alarmistes, désireux de ternir l'image d'une Algérie plurielle, n'ont donc pas raté le virage en faisant taire leur alarme tant que le racisme relève d'une ère révolue. L'Algérien n'est pas en reste lui aussi en collant à l'actualité tout en subissant les aléas des mutations rapides que connaît le monde actuel. Malgré la misère s'abattant sur le monde entier, cet Algérien ne cesse d'être l'objet de mystification et de fabulations le traitant de tous les noms d'oiseaux.



Qu'en est-il de la religion?

Derrière ces campagnes de dénigrement gratuit et sans aucune preuve palpable se cache sans aucun doute une velléité visant à nuire. Pour appuyer ces thèses odieuses, certaines ONG obéissant à un agenda aux desseins inavoués ont prouvé leur talent en déstabilisant les pays du Moyen-Orient. Elles tentent vainement d'orchestrer leur coup en Algérie en ne trouvant rien de mieux à faire que de «japper» et crier à la persécution des minorités religieuses, notamment les chrétiens. Rien de cela n'existe. Au contraire,

l'église de Saint-Eugène accueille en toute tranquillité tous les chrétiens lors de la messe. Idem pour la chapelle de la Sainte-Marie dressée sur les hauteurs du mont Murdjadjou.

Ce n'est pas tout. Plusieurs dizaines de Subsahariens observent en groupe, respectueusement et en toute quiétude, leurs rituels religieux à l'intérieur même des habitations qu'ils louent. Jusque-là, aucun des riverains musulmans n'est allé les apostropher pour leur reprocher la pratique de leur religion. La considération est mutuelle, des centaines de Subsahariens chrétiens réagissent par réciprocité en vouant un grand respect à l'islam. Mais le contraire s'est produit chez une poignée d'Algériens chrétiens, se comptant sur les doigts d'une seule main, tentant de dénaturer et de défigurer l'islam et les musulmans. Ils appuient leurs propos par des thèses ne venant souvent pas de leurs pensées et réflexions. A-t-on empêché la tenue du sit-in plaidant pour la liberté de culte lorsque Karim Saîghi faisait l'objet de poursuites judiciaires pour prosélytisme? Bien mieux, le mis en cause a été innocenté par la justice, faute de preuves.

Le ton est à élever à la hauteur des thèses sournoises et saugrenues soutenues, sans aucune preuve concrète, par des services secrets se cachant souvent derrière des Organisations soi-disant non gouvernementales activant sous le fallacieux prétexte de la défense des droits de l'homme alors qu'en réalité, elles ne font que cibler l'Algérie pour la plonger dans la tourmente du printemps arabe. Un tel dessein n'aura jamais lieu tant que le seul printemps qu'a vécu l'Algérie a été amazigh, il a été mené pacifiquement en 1980 par des hommes libres. Aucune goutte de sang n'a été versée ni aucune arme n'a été brandie par l'Algérien contre l'Algérien, souvenons-nous en.