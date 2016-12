ELLE A CÉLÉBRÉ LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME AVEC LES ENFANTS L'ambassadrice du canada à Béjaïa

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre, l'ambassadrice Isabelle Roy a effectué une visite dans la ville de Béjaïa où elle a participé à l'ouverture du Séminaire national:«La réalité des droits de l'enfant en Algérie», qui s'est tenu à Tichy.

Le séminaire, organisé par l'Association La voix de l'enfant de la wilaya de Béjaïa, a vu la participation de représentants du mouvement associatif venus de 35 wilayas du pays ainsi que des représentants d'associations de France, du Maroc et de Tunisie. Dans son allocution, l'ambassadrice du Canada en Algérie a rappelé l'engagement du Canada les droits de l'homme en général et pour les droits des enfants en particulier, soulignant que le Premier ministre Justin Trudeau est lui-même ministre de la Jeunesse au Canada. L'ambassadrice Isabelle Roy, a indiqué que le Canada est particulièrement fier d'avoir joué un rôle clé dans les négociations qui ont mené à l'adoption de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant en 1989.

Le séminaire, s'inscrit dans le cadre du projet de l'Association La voix de l'enfant de la wilaya de Béjaïa, appuyé par le Fonds canadien d'initiatives locales (Fcil), et qui vise à sensibiliser la société bédjaouie sur les droits de l'enfant et faire connaître ces notions en vulgarisant la convention de 1989 et le contenu de la loi du 15 juillet 2015 portant protection de l'enfance. Ce projet est un des six projets appuyés par le Fonds canadien d'initiatives locales en 2016, à savoir: appui à la participation politique effective et durable des femmes dans les assemblées élues, nouvelles actions solidaires pour l'insertion socioéconomique des jeunes exclus dans les wilayas d'Oran et d'Annaba, Béchar et Khenchela, la capacitation des femmes artisanales dans la commune de Djanet, la wilaya d'Illizi, séminaire de formation sur le nouveau rôle économique des collectivités locales en faveur des walis, secrétaires généraux de wilayas et fonctionnaires du ministère et démonstration sur les technologies propres au Canada, et formation des futurs champions à l'École nationale supérieure de technologie (Enst). Lors de sa visite dans la capitale des Hammadites, l'ambassadrice du Canada a eu des entretiens avec les responsables de la wilaya.

Ainsi après Oran, Djelfa, Mostaganem et Batna, l'ambassadrice Isabelle Roy, entreprend une nouvelle étape dans ses tournées d'exploration et d'échanges dans les différentes régions d'Algérie.