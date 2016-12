TIZI OUZOU Les commerçants en grève aujourd'hui

Par Aomar MOHELLEBI -

Les protestataires estiment que les contrôleurs des prix et de la qualité «exagéreraient dans la pénalisation et la verbalisation des commerçants».

Les commerçants exerçant sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou observeront une grève aujourd'hui, mardi, suite à un appel lancé dimanche par une aile dissidente du bureau de wilaya de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa). Cette dernière s'est réunie dimanche dernier en assemblée générale afin d'analyser la situation que vivent les commerçants et artisans de la région. A l'issue de ladite rencontre, les concernés ont constaté que «la situation est grave», selon leurs propres propos.

Les commerçants de Tizi Ouzou vont ainsi s'élever contre les actuels membres du bureau de l'Ugcaa. Les concernés soulignent que les actuels membres du bureau ou du moins une partie d'entre eux «travaillent ouvertement contre toute volonté qui peut aboutir à garantir la satisfaction des revendications légitimes des adhérents». De ce fait, un appel est lancé à tous les membres de l'Ugcaa afin de s'unir et se mobiliser, indique-t-on. Dans une déclaration rendue publique à l'issue de la réunion suscitée, il est souligné: «Nous invitons l'ensemble des commerçants et artisans de la wilaya de Tizi Ouzou à une journée de protestation dont une grève générale et un rassemblement devant le siège de l'Union générale des commerçants et artisans algériens de 8h à 13h pour revendiquer et exiger un bilan moral et financier dudit bureau de wilaya et organiser une assemblée générale élective, tout en garantissant des élections libres et démocratiques pour l'élection des représentants capables d'accompagner les doléances quasi quotidiennes des commerçants et artisans de notre région.» Il y a lieu de souligner que les protestataires ont rendu publique une liste de revendications à cette occasion, dont celle inhérente au fait que les services des contrôleurs des prix et de la qualité «exagéreraient dans la pénalisation et la verbalisation des commerçants».

Les concernés dénoncent, en outre, les procédures jugées contraignantes et arbitraires des différents services des impôts. Par ailleurs, les commerçants de Tizi Ouzou déplorent «le non-respect des lois et réglementation en vigueur» de la part de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos).

Enfin, on évoque «les charges exorbitantes que subissent les commerçants et artisans sans aucune prise en considération de la part des services publics». «Nous appelons par ailleurs à la vigilance et à la prise de conscience de tout un chacun, car notre avenir réside dans notre volonté à défendre nos revendications légitimes», concluent les commerçants et artisans de la wilaya de Tizi Ouzou, en rappelant que les pharmacies ne sont pas concernées par la journée de protestation prévue aujourd'hui.