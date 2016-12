JOURNÉE MONDIALE DES MONTAGNES Le trésor ignoré de la campagne

Par Madjid BERKANE -

Il y a quelque 300.000 exploitations agricoles dans les zones montagneuses.

Du salut pour les agriculteurs de montagne! Les pouvoirs publics ont décidé de se tourner vers ces derniers. Le ministre de l'Agriculture Abdesslam Chelgham qui était avant-hier l'hôte de Tlemcen, a déclaré que l'Etat ne ménagera désormais aucun effort pour développer l'agriculture et la croissance économique au niveau des zones montagneuses. Sans fournir de détails sur la façon avec laquelle cette aide va s'opérer, le ministre a énoncé que «des conditions suivant les programmes encadrés par des spécialistes en production et intensification y seront mises en place».

«Les zones montagneuses qui constituent un véritable réservoir de richesses naturelles doivent être exploitées à leur juste valeur», a-t-il ajouté.

Le ministre qui était à Tlemcen dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des montagnes, a rappelé que les zones montagneuses et les forêts représentent une superficie de 9 millions d'hectares dont 1,5 million d'hectares cultivables et productifs. «Cette superficie compte quelque 300.000 exploitations agricoles activant dans les domaines agricoles.»

L'intérêt du gouvernement pour le développement des zones montagneuses date de quelques années déjà, a souligné le ministre.

«Le président Bouteflika a depuis son arrivée au pouvoir en 1999 accordé un intérêt appuyé pour ces zones». Les résultats de cette politique sont maintenant palpables. «Cette politique produit une valeur de production agricole de plus de 30 milliards de dollars.» «Grâce à cette valeur, la facture d'importation des denrées alimentaires a baissé de façon significative». «Sur 45 milliards de dollars des importations de l'Algérie, il n'y a que 9 milliards de dollars qui sont réservés à l'importation du lait et des céréales». Cette croissance a suscité l'intérêt des investisseurs, se félicite Abdesslam Chelgham. Pour faciliter la tâche aux investisseurs, le ministre a indiqué que «l'administration a été destinataire d'instructions l'interpellant à lever toutes les lenteurs administratives».

L'administration, enchaîne le ministre, n'a pas le droit à l'erreur en traitant avec les investisseurs. «Car l'agriculture est parmi les secteurs vitaux sur lesquels l'Etat compte pour booster l'économie nationale, afin de se substituer aux revenus des hydrocarbures devenus faibles, suite à la chute des prix du pétrole depuis plus de 2 ans maintenant. Il convient de noter par ailleurs, que le gouvernement, et ce, conformément aux instructions du président de la République est en train de développer les zones montagneuses dans plusieurs domaines. L'électricité, le gaz de ville, l'aménagement des routes, le réseau d'assainissement sont arrivés pratiquement dans toutes les régions montagneuses.

Ces améliorations ont permis aux citoyens de rester dans ces zones et de renouer avec le travail de la terre et de l'élevage animal.

Les agriculteurs et les montagnards de manière générale qui ont exprimé leur satisfaction par rapport à cet intérêt, demandent aux autorités de mettre à leur disposition des espaces de vente pour la commercialisation de leurs produits. Les produits des montagnes, pour rappel, englobent outre les produits agricoles, de nombreux autres produits, tels que les glands, la figue et les produits faits à base de pâtes, les crêpes, beignets... etc.