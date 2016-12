NUIT DU MAWLID ENNABAOUI Six incendies ont été enregistrés

Par Massiva ZEHRAOUI -

Des dizaines d'enfants et adolescents ont été admis aux services des urgences des hôpitaux de Bab El Oued, Mustapha Pacha et à la clinique Pasteur pour brûlures et blessures graves.

On ramasse les restes de pétards, on compte les blessés et on éteint les incendies. La nuit du Mawlid Ennabaoui n'a pas été de tout repos pour les services de la Protection civile, en dépit de l'ambiance qui laissait présager le contraire. Selon le bilan établi par ces derniers, six incendies liés à l'utilisation de produits pyrotechniques ont été recensés rien que dans la capitale. Le chargé d'information auprès de ces services, le lieutenant Khaled Benkhalfallah a indiqué que durant la nuit du dimanche 18 h à lundi 8 h, six incendies causés par les produits pyrotechniques utilisés à l'occasion du Mawlid Ennabaoui sont survenus dans différentes communes d'Alger. Il a précisé que ces incendies ont éclaté au niveau de certains balcons et cours de maisons dans différentes municipalités de la capitale, dont Birtouta, Belfort (El Harrach) Bab El Oued et dans un hangar de fabrication de poterie aux Eucalyptus. M. Benkhalfallah a souligné qu'aucune victime n'a été relevée. Ces mêmes services ont évacué un enfant de 11 ans blessé par un pétard au niveau de l'oreille vers l'hôpital de Béni Messous. S'agissant des accidents de la circulation, un passant a été tué dimanche soir vers 22h au niveau de l'autoroute Alger est, Dar El Beida, a indiqué le même responsable. Malgré tous ces incidents qui sont survenus durant la nuit du Mawlid, le bilan reste néanmoins moins lourd par rapport aux années précédentes. Durant la même période de l'année 2014, les services de la protection civile ont relevé dès 8h du matin un bon nombre de blessés par brûlures ainsi que six incendies qui se sont déclarés dans des appartements. Parmi les blessés un enfant de 11 ans a été blessé à la bouche et à la main, un autre enfant de 12 ans a perdu deux doigts de la main gauche, une jeune fille de 16 ans a également été blessée à l'oeil par une explosion d'un pétard qui a été lancé sur elle dans son lycée à El Harrach. S'agissant des incendies, les éléments de la Protection civile ont maîtrisé six feux qui se sont déclenchés un peu partout dans la capitale, notamment à la Casbah où un feu a été causé par des jeunes qui ont lancé sur le toit d'une baraque à usage d'habitation un pétard. D'autres incendies ont été enregistrés le même jour dans des appartements à Réghaïa