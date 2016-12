TRAFIC DE DROGUE Deux quintaux de kif saisis à Tlemcen

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le Maroc continue à bafouer tous les rapports des instances internationales l'accablant d'être le «royaume» de la drogue.

Le Maroc n'est pas près de revenir à la raison en faisant sien la lutte contre les stupéfiants. La passivité affichée par ses services envers les narcotrafiquants ne fait qu'accroître davantage ce phénomène contre lequel l'Algérie continue à faire face, notamment dans les localités limitrophes à la bande frontalière. A Maghnia, les services des douanes ont déjoué une tentative d'introduction d'une quantité égale à 2,02 quintaux de kif traité provenant du Maroc. Sur place, le «produit» marocain a été saisi. C'est dans un barrage dressé au niveau du village Akid-Lotfi, à proximité de la bande frontalière ouest. La drogue, emballée dans neuf colis, était dissimulée à l'intérieur d'un véhicule léger. Le conducteur et son accompagnateur ont été appréhendés et présentés devant les autorités judiciaires, selon les services douaniers. La même source indique qu'il s'agit d'une quantité de «75 kilos de kif récupérés traité par les douaniers de Sidi Bel Abbès». La drogue était dissimulée dans le coffre d'un véhicule. D'importantes quantités de drogue de tous genres sont saisies aux frontières terrestres liant l'Algérie le plus grand pays et consommateur de cette substance, le Maroc. Les bilans des parties spécialisées dans la lutte contre ce phénomène font état de la saisie de près de 85 tonnes de résine de cannabis, dont 72% dans l'ouest du pays, durant les neuf premiers mois de l'année en cours. Un total de 84 979,068 kg de résine de cannabis a été saisi durant les neuf premiers mois (janvier-septembre) de l'année en cours, dont 61 185,481 kg dans la région ouest du pays, soit 72% de la quantité saisie. Le trafic de drogue est un marché juteux. Du moins pour le Maroc qui continue à bafouer tous les rapports des instances mondiales l'accablant. Sa filière est très largement mise en cause dans le trafic de drogue. C'est ce que l'on relève des différentes sorties médiatiques de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie faisant référence au Maroc l'accusant d'être le principal pourvoyeur de kif. «La résine de cannabis qui représente la plus grande quantité des drogues saisies en Algérie, provient du pays voisin, le Maroc, c'est connu universellement», précise-t-on ajoutant que «l'Algérie demeure un pays de transit». Un constat accablant, dressé récemment culpabilise le Royaume chérifien. Il a été élaboré par l'Office des Nations unies pour la drogue et le crime, Onudc. Le trafic de drogue au Maroc est devenu un simple jeu de routine exercé en toute impunité. La superficie consacrée à la culture du cannabis au Maroc est estimée à 57.000 hectares contre 10.000 hectares en Afghanistan. Ces chiffres confirment le rapport élaboré par l'Observatoire européen de toxicomanie et de drogue, publié dans un passé récent à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drogue et le trafic illicite. Ce rapport place le Maroc en tant que principal pays exportateur de résine de cannabis vers les pays européens. L'Algerie a pris à l'avance toutes les dispositions rentrant dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants. Ses services spécialisés, à commencer par l'ANP, redoublent d'efforts tout en renforçant le dispositif sécuritaire aux frontières. «L'Algérie a toujours mené des politiques de prévention et de lutte contre le trafic de drogue, afin de protéger la santé de la population de ce fléau», soulignent les cadres de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie expliquant que des moyens humains matériels et financiers ont été mobilisés par l'Algérie.