DÉBAT SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL Ouzellaguen: une halte pour la réflexion

Par Arezki SLIMANI -

Une vue d'Ighzer Amokrane

Le débat sur le développement local et les ressources à mobiliser pour assurer une autonomie financière se poursuit à travers les communes de Béjaïa.

Des acteurs politiques, dont l'initiative fait des émules, étaient cette semaine à Ifri Ouzellaguen. Cette commune historique, qui a abrité le congrès de la Soummam, était passée au peigne fin par les acteurs politiques et le mouvement associatif. Cette énième rencontre s'est singularisée par la présence d'un panel de représentants de comités de villages et du mouvement associatif. La bibliothèque communale d'Ouzellaguen s'est avérée exiguë pour contenir tout ce monde soucieux d'un cadre de vie meilleur, mais en s'appuyant sur les ressources locales, sans lesquelles rien n'est possible devant une situation de crise que vit le pays.

«Nous suivons votre initiative de près et avec un intérêt particulier, c'est un honneur que vous soyez aujourd'hui parmi nous», avait déclaré le P/APC, Rachid Beldjoudi. «Notre commune qui était déficitaire et qui vivait à l'aide des subventions de l'Etat ne l'est plus aujourd'hui. Certes, ce n'était pas facile car la commune ne disposait pas d'assiettes de terrains et qu'il y avait urgence d'éradiquer l'habitat précaire (les cités) sis au centre. Grâce à l'ancienne APW et à l'implication de l'assemblée et de la société civile, nous avons réussi d'ailleurs par acheter des terrains et y construire des bâtiments.»

L'ex-P/APW, Hamid Ferhat, a plaidé pour la décentralisation de la décision politique pour permettre à l'élu d'agir sur tous les plans économique et social... encore une fois, il réitère la paternité de certains projets acquis à l'Assemblée qu'il avait l'honneur de présider. «Nous avons accompagné les communes lors de notre mandat car nous estimons que leur bien-être est celui de toute la wilaya. D'ailleurs, nous avons doté les 52 communes de retro-chargeurs sur le budget de wilaya», rappelle-t-il. M. Medjkoun représentant d'un comité de village a proposé de réfléchir aux zones rurales pour parer à l'exode, il y a lieu de les alimenter en eau potable et d'électrifier les nouvelles habitations. M.Chella Mohand enseignant et représentant du mouvement associatif a tenu a féliciter l'Assemblée pour tous les efforts fournis, il propose ensuite de réfléchir au recyclage des déchets ménagers. M. Ferkal, cadre retraité de l'hydraulique, avait exposé sa vision du développement et proposé ensuite de recourir au crédit pour réaliser des projets structurants, et qu'il y a aussi nécessité de recourir à l'impôt.

Ainsi, Mermouri Mohammed Akli représentant du comité de village, Touahria Abderahmam chef d'établissement ont remercié l'Assemblée pour tout ce qu'elle a réalisé. «Nous attachons plus d'importance aux petites opérations restantes qu'aux grandes opérations réalisées.

Et nous proposons de prendre en charge le tourisme de montagne qui pourra générer une richesse considérable; à l'occasion, nous vous invitons à venir assister a la randonnée nationale au village Tizi Maghlaz sis au pied de la montagne Ait Zekki. Malek Sebahi, porte-parole du Forum socialiste, a évoqué la nécessité de réfléchir à une stratégie qui permettrait à la commune de s'auto-prendre en charge. Akli Sellam élu et cadre du Forum socialiste a signalé que cette initiative suscite beaucoup d'intérêt d'ailleurs, certaines wilayas limitrophes sont en train de s'organiser pour l'entreprendre et ça nous encourage de continuer. Mohamed Arezki Bourdjil initiateur de cette rencontre, a proposé de réfléchir à la fiscalité et comment apprécier la richesse fiscale de la commune? Quelles sont les marges de manoeuvre des élus en matières fiscale? Que représente la fiscalité directe locale pour la commune? Autant de questions qui laissent supposer que le débat n'est pas près de s'arrêter là d'autant plus que les élections législatives pointent du nez. Les partis politiques sont invités à s'impliquer.