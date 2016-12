ABDESSALEM BOUCHOUAREB EN VISITE À BERNE L'Algérie à l'heure de l'industrie suisse

Par Brahim TAKHEROUBT -

Bouchouareb reçu par les responsables suisses

Cette visite s'inscrit dans la suite de la mission économique menée en novembre 2015 par la secrétaire d'Etat à l'Economie, Mme Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb a exhibé hier, les avantages qu'offre l'Algérie aux investisseurs étrangers lors de sa visite à Berne, capitale fédérale de la Confédération suisse.

Le ministre de l'Industrie a souligné que l'Algérie a désormais opté pour une économie de marché assumée, garante de la liberté d'investir sans discrimination entre les opérateurs. A cela s'ajoute, note le ministre, la promulgation d'un nouveau Code des investissements plus souple, transparent et simplifié, des incitations comme nul autre pays n'en offre sont accordées aux investisseurs. Aux avantages accordés par la loi, l'Algérie dispose également d'infrastructures de base de haute qualité aussi bien routières, autoroutières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires que pour les télécommunications. Sans compter que l'Algérie est un pays jeune qui forme chaque année près d'un demi-million de diplômés.

«Le défi que nous devons nous donner dès à présent et sans hésiter, c'est bien celui de transformer la présence économique suisse en Algérie en investissements directs», a souhaité M.Bouchouareb avant d'insister: «Je crois sincèrement que la Suisse est capable de mieux faire en la matière et mon souhait est de voir une participation plus importante, plus active en Algérie.»

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, a été reçu par le président de la Confédération suisse, Johann N.Schneider-Ammann et s'est entretenu avec la secrétaire d'Etat à l'Economie, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, pour faire le point sur les opportunités commerciales, industrielles et d'investissement entre la Suisse et l'Algérie. La secrétaire d'Etat à l'Economie a offert un déjeuner business en présence des responsables de la Fédération des entreprises suisses «Economie Suisse» qui regroupe plus de 100.000 entreprises helvétiques, de l'Agence suisse de promotion des exportations «La Switzerland Global Enterprise» et des chefs d'entreprise suisses.

Le ministre de l'Industrie et des Mines a insisté sur l'intérêt de l'Algérie pour bénéficier de l'expertise suisse en la matière, particulièrement pour ce qui a trait à l'amélioration de l'employabilité des débouchés du système de formation algérien. Cette première journée s'est achevée par la visite de l'usine de fabrication de trains Stadler à Bussnang.