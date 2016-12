ELLE A IMPACTÉ LES PAYS D'AFRIQUE DU NORD Quels sont les effets de la chute du prix du pétrole?

Par Ali TIRICHINE -

Le rapport annuel 2016 de la Banque africaine de développement dresse pour chacun des pays de la région de l'Afrique du Nord un aperçu sur les retombées de la chute des prix du pétrole.

C'est sans surprise que la Banque africaine de développement prévoit dans son dernier rapport que la croissance du PIB de l'Algérie devrait chuter suite à la baisse du prix des ressources naturelles. Néanmoins, cette situation n'a eu que de modestes impacts dans la plupart des autres pays d'Afrique du Nord en 2015. Le rapport parle alors d'exceptions notoires que sont «l'Algérie où les efforts déployés pour soutenir les dépenses ont creusé le déficit budgétaire de près de 8 points de pourcentage du PIB, et la Libye, où la baisse des exportations de pétrole et la persistance du chaos ont porté le déficit à 60% du PIB».

Il n'est pas alors surprenant que les mêmes effets ne soient pas détectés sur les recettes budgétaires d'autres pays comme la Mauritanie car les effets de cette chute des prix des matières premières «ont été quelque peu compensées par les efforts déployés par le pays pour réduire les dépenses et mobiliser les recettes, améliorant ainsi de 0,8 point de pourcentage du PIB le déficit budgétaire, tout en réduisant néanmoins de moitié le taux de croissance du pays en 2015 par rapport à 2014». En plus de ces constats, il est estimé que les perspectives de croissance dans la région sont contrastées.Le rapport a notamment évoqué le cas du Maroc où la croissance du PIB devrait chuter de près de 3 points de pourcentage en 2016, en raison notamment de la baisse anticipée de la production agricole.La croissance du PIB de la Tunisie devrait, quant à elle, repartir nettement à la hausse alors qu'en Égypte et en Mauritanie, l'intensification des investissements dans les ressources naturelles ne devrait accompagner que modérément la croissance.Les gouvernements de Mauritanie et de Tunisie sont également parvenus à mobiliser des recettes fiscales et à contrôler les dépenses en réaction à la chute des revenus dans leurs secteurs pétroliers et miniers.Pour le cas du Maroc, il est signalé que le pays maintenait un faible déficit budgétaire sur fond de prix à la baisse dans ses importations de ressources naturelles.Dans tous les cas, il est estimé que les réformes politiques dans les pays d'Afrique du Nord posent les jalons de situations budgétaires plus soutenables et de dépenses publiques plus efficaces.La même source se prononce aussi sur la gestion du secteur public dans le contexte politique actuel pour souligner que celle-ci a souffert «une certaine détérioration ces dernières années des suites des perturbations politiques qui ont entouré le Printemps arabe» qui a épargné l'Algérie.En ce qui concerne l'Algérie, ce travail a bénéficié, entre autres, des contributions de Hervé Lohoues (économiste pays principal - Algérie), Tarik Benbahmed (économiste) et Malek Bouzgarrou (chargé de programme pays en chef- l'Algérie et la Mauritanie) pour l'Algérie.