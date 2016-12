ENTREPRENEURIAT Comment sauver la PME algérienne

Par Salim BENALIA -

Le FCE, l'Ansej et la Chambre nationale des commissaires aux comptes par le biais de son Conseil national, ont apporté leur soutien à cette initiative en s'inscrivant en tant que partenaires.

Rares sont les PME qui dépassent le cap de quelques mois d'existence après leur création estiment les experts. Le taux de mortalité de ces entreprises en Algérie est évalué à 30% par les plus pessimistes. Face à ce taux de mortalité inquiétant les petites et moyennes entreprises algérienne tentent de trouver la parade. Une rencontre est abritée à ce titre par le Palais de la culture d'Alger et qui voit la présence de plusieurs centaines d'entreprises qui ont concouru pour obtenir un package de solutions informatiques d'une valeur de deux millions de dinars algériens. L'événement marketing est désigné par le générique ONE TIC. C'est là la première Initiative nationale d'orientation des nouvelles entreprises vers les technologies de l'information et de la communication (TIC). Des entreprises ont ainsi bénéficié d'un outil de management intégré et disposant de plusieurs modules. C'est un ERP (Enterprise Resource Planning) incluant plusieurs logiciels interconnectés qui est capable de booster la productivité et de favoriser la gestion moderne et efficace de l'entreprise. Explique M. Aouabed Dr EGC informatique. Ce moyen informatique permet aux jeunes entreprises de survivre dans un environnement marqué par la concurrence à tous les niveaux, indique le même intervenant. Le Cerist, la fameuse chapelle de l'informatique en Algérie, participe à cette initiative en encourageant la promotion du.DZ. Il apporte son eau au moulin avec une proposition concrète, en offrant le nom de domaine et hébergement. «Nous ne pouvons que participer à ce type d'initiatives», a souligné Mme A. El Mouhab, Manager NIC.DZ, Division Réseaux au Cerist. A en croire cette responsable, les jeunes entreprises gagnent ainsi en visibilité sur le Net et peuvent même s'internationaliser. Notons que dans cet effort en vue d'aider à l'avènement d'une présence effective du nom de domaine algérien sur la Toile, plusieurs acteurs servent d'intermédiaires entre le Cerist et les PME à l'instar de Végore ou Dztenders, le site algérien pour les consultations d'appels d'offres et attribution de marchés publics en Algérie. Par ailleurs l'entreprise EGC Informatique, 100% algérienne, leader dans l'industrie des logiciels et les ERP en Algérie, en partenariat avec Alphorm Algérie, une plateforme e-learning innovante et unique alliant pédagogie et expertise, offre une année de formation en ligne aux jeunes entrepreneurs. Ainsi, EGC Informatique et Alphorm Algérie de même que les contributeurs et les partenaires de cette initiative, veulent créer l'impact du numérique dont la finalité est de remettre 4000 packages management à 4000 nouvelles entreprises, représentant une valeur globale de près de: 800 000 000DA.